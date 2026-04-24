リンドーア長期離脱か

米大リーグ・メッツは22日（日本時間23日）、本拠地ツインズ戦に3-2で勝利。12連敗中だったが、ようやく白星を掴んだ。しかしこの試合で主力のフランシスコ・リンドーア内野手が負傷交代。翌日、長期離脱の予測が米記者によって伝えられ、米ファンから嘆きの声が続出した。

リンドーアが負傷したのは4回1死一塁の場面。アルバレスの二塁打で本塁へ突入し、生還したものの本塁付近でうずくまった。リプレーでは三塁を回った際に足を一瞬引きずるような所作を見せており、左ふくらはぎの張りを訴えて途中交代となった。

一夜明けた23日（同24日）、MLB公式のメッツ番アンソニー・ディコモ記者は「メッツはリンドーアのふくらはぎ負傷について明確な復帰時期は分からないが、長期離脱を覚悟している。ソトの負傷よりも深刻なようだ」と自身のXに投稿した。メンドーサ監督によると、不在中はマウリシオが遊撃手として出場する機会を得るという。

メッツは主砲ソトが3日（同4日）のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛めて離脱。22日（同23日）に復帰したばかりだった。入れ替わるようにして浮上したリンドーア長期離脱の可能性に、X上ではニューヨークのファンを中心に「本気で言っているのか？」「メッツにとってはきつすぎる離脱だ」「どうして……」「恥ずべきことだ」「神はこの球団が嫌いなのか」「残酷すぎるニュースだ」「信じられないよ」などと嘆きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）