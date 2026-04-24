1枚でもレイヤードでも可愛い！【niko and ...】春の1軍候補♡「おしゃれロンT」

「ベーシックなのに、なんだかおしゃれに見える」。コーデのシャレ感を高めるなら、1枚でサマになる「ボーダーTシャツ」を取り入れてみて。そのままでもレイヤードにも活躍するアイテムで、何かと頼りになりそうです。今回は【niko and ...（ニコアンド）】でゲットできるロンTを厳選してピックアップしました。

1枚でサマ見えするボーダー柄ロンT

【niko and ...】「ニーロクしましまT」\5,000（税込）

ドロップショルダーのゆるっとしたシルエットが魅力のボーダーTシャツ。腰にかかる程度の長めの丈感で、自然と体型カバーも叶えてくれます。首元と袖口は配色になっているのがシャレ感を後押しするポイント。スタッフのomeguさんは「袖のボリューム感や首の抜け感が女性らしさもあり可愛い！」とお気に入りの様子。

太めピッチはカジュアルに

今回注目したボーダーTはアソートでの展開で、こちらのスナップでは太めピッチの色違いを着用。ホワイトとグレーのような淡色の組み合わせなら、ナチュラルな雰囲気で大人女性のカジュアルコーデにも合わせやすくなります。omeguさんのように、キャミワンピやジャンパースカートなどのインナーとして取り入れるのもおすすめ。

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Writer：licca.M