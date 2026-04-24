昼寝の取り方によっては、早期死亡リスクが高まる可能性があることが分かった。Mass General Brighamによる研究で、リスク上昇と関連がみられたのは「長時間の昼寝」「頻繁な昼寝」「午前中の昼寝」の3種類だという。



【写真】世界の睡眠時間、日本のランクは？ポケモンスリープで計測

研究チームは、ウェアラブル睡眠モニターを用いて、1338人の高齢者を最長19年間追跡。その結果、午前9時から午後1時の間に昼寝をする人は、午後に昼寝をする人に比べ、死亡リスクが30％高かった。また、昼間の睡眠時間が1時間増えるごとに死亡リスクは13％上昇し、昼寝の回数が1回増えるごとに7％リスクが高まっていた。



筆頭著者のチェンルー・ガオ氏は、次のように説明している。「高齢期における過度の昼寝は、神経変性疾患や心血管疾患、さらには罹患率の増加との関連性が示唆されてきました」「私たちの研究は、客観的に測定された昼寝のパターンと死亡率の関連を示した初期の研究のひとつで、昼寝習慣を追跡することが、健康状態を早期に察知する上で大きな臨床的価値を持つことを示唆しています」



一方で専門家は、昼寝そのものが直接の死因になる可能性は低いと強調する。研究者らは論文の中で、「過度の昼寝は、管理されなければ最終的に死亡率上昇につながる基礎疾患の初期サインである可能性がある」と指摘。背景には、心疾患、糖尿病、慢性的な痛み、認知症、さらには睡眠障害の存在も考えられるとしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）