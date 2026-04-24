新川優愛、守りたいものは「今の生活」 物価高に驚き明かす
俳優の新川優愛が、このほど行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（24日スタート／毎週金曜 後11：15）放送直前会見に登場。新川が“守りたいもの”を明かした。
【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子
大切なものを守るために闘う主人公にちなみ、“守りたいもの”を聞かれた新川は「今の生活!!」とフリップで回答。「家族とかいろんな意味があるんですけど…もう物価が高い！（笑）。スーパー行っても『3000円ぐらいかな』と思ってたら7000円とか。びっくりするくらい高い。外食も家族みんなで楽しく外で食べたいという時もあるし、その頻度はちょっと落としてますけど、こういう生活を守れるように頑張っていきたいなと思います」と切実な思いを語った。
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。しかも美月は愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。新川は、原作にはないドラマオリジナルキャラクターで、「帝央建設」の人事部で働く葵の同期の真莉を演じる。
会見には白洲、桜井、庄司浩平、高橋光臣も登壇した。
【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子
大切なものを守るために闘う主人公にちなみ、“守りたいもの”を聞かれた新川は「今の生活!!」とフリップで回答。「家族とかいろんな意味があるんですけど…もう物価が高い！（笑）。スーパー行っても『3000円ぐらいかな』と思ってたら7000円とか。びっくりするくらい高い。外食も家族みんなで楽しく外で食べたいという時もあるし、その頻度はちょっと落としてますけど、こういう生活を守れるように頑張っていきたいなと思います」と切実な思いを語った。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。しかも美月は愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。新川は、原作にはないドラマオリジナルキャラクターで、「帝央建設」の人事部で働く葵の同期の真莉を演じる。
会見には白洲、桜井、庄司浩平、高橋光臣も登壇した。