高橋光臣、下積み時代のどん底体験告白「住むところもなくなる時期があった」
俳優の高橋光臣が、このほど行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（24日スタート／毎週金曜 後11：15）放送直前会見に登場。下積み時代のどん底体験を告白した。
【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子
会見では、“心優しきどん底系サレ夫”というキャッチフレーズの主人公にちなんで、どん底だった経験について質問が及んだ。高橋は「役者始めてすぐの時は、とにかくお金がなくて、住むところもなくなる時期がありまして」と打ち明ける。
「その時はドラムバッグ1個に全部荷物詰め込んで、オーディション会場を練り歩いていました。いつも紫のドラムバッグを担いでオーディションに来るやつ、みたいな時がありました。そこからようやくここにたどりつきました」と今だからこそ語れるどん底時代を明かした。
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。しかも美月は愛人・砂山ケンジ（高橋）と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
会見には白洲、桜井、庄司浩平、新川優愛も登壇した。
【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子
会見では、“心優しきどん底系サレ夫”というキャッチフレーズの主人公にちなんで、どん底だった経験について質問が及んだ。高橋は「役者始めてすぐの時は、とにかくお金がなくて、住むところもなくなる時期がありまして」と打ち明ける。
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。しかも美月は愛人・砂山ケンジ（高橋）と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
会見には白洲、桜井、庄司浩平、新川優愛も登壇した。