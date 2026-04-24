◆まさか私の脳がゴミ屋敷に…寝不足の人が陥る罠！ パーキンソン病を防ぐ“お掃除部隊”とは？

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

表舞台のスターを支える、知られざる「立役者」

あなたの健康寿命、その運命を左右する“陰の主役”が、脳に潜んでいることをご存じでしょうか？ それは、ちょっと詳しい人であれば聞いたことのある「神経細胞（ニューロン）」ではありません。

もちろん、私たちが考え、記憶し、学び、語らうといった高度な精神活動は、すべてニューロンの働きによるものです。パーキンソン病や認知症といった恐ろしい病が、この神経細胞の異常によって引き起こされるのも事実です。まさに“脳の主役”といえるでしょう。

しかし、そのかけがえのない主役を、あらゆる脅威から守り、脳の健康を維持している「守護神」とも呼ぶべき存在がいます。それは「ミクログリア」です。

24時間体制で不純物を一掃する「生命線の番人」

この名前を、はじめて知ったという人が多いことでしょう。それもそのはず、この細胞が脳内で果たす驚くべき役割が解き明かされて、専門家たちが熱い視線を注ぎはじめたのは、実に21世紀に入ってからのことなのです。

ミクログリアの最大の任務は「脳の免疫」。脳内を常にパトロールし、危険な異物や病の火種から、この最も重要な臓器を守り抜くことです。特に注目すべきは、“脳のお掃除部隊”としての側面です。

【解説】脳内に溜まる「ゴミ」の正体とは？

日々の活動の中で、私たちの脳内にはどうしても「老廃物」という名のゴミが発生します。例えば、アミロイドβ（ベータ）や、パーキンソン病に関わる異常なタンパク質などです。若く健康なうちは、ミクログリアという優秀な清掃員がこれらを素早く見つけ出し、きれいに食べて処理してくれます。

しかし、加齢やストレス、生活習慣の乱れによってミクログリアの働きが低下すると、処理しきれなくなったゴミが脳内に蓄積し、やがて大切な神経細胞を傷つけてしまうのです。これが、脳が「ゴミ屋敷」化するメカニズムです。

優秀な清掃員を活性化させる「睡眠」の魔法

では、このミクログリアを常に元気な状態に保ち、お掃除部隊としてフル稼働してもらうにはどうすればよいのでしょうか？ 最も効果的で、今日からすぐに始められるのが「質の高い睡眠」をとることです。実は、脳内の本格的な大掃除は、私たちがぐっすりと深く眠っている間に集中的に行われます。

睡眠不足が続くと、清掃員であるミクログリアの活動時間が削られ、あっという間に脳内にゴミが溜まってしまいます。就寝前のスマートフォンの使用を控え、脳をしっかり休ませる時間を確保することが、何よりの防衛策となります。

日々の小さな選択が、未来の脳を美しく保つ

睡眠に加えて、適度な有酸素運動で脳への血流を促したり、抗酸化作用のある食材（青魚や緑黄色野菜など）を毎日の食事に取り入れたりすることも、ミクログリアの働きを力強くサポートしてくれます。

最新の脳科学が明らかにした「ミクログリア」という心強い味方の存在は、私たちが自らの意思で脳の健康をコントロールできるという希望の光です。特別な薬に頼る前に、まずは「しっかり眠り、適度に動く」という基本を見直してみませんか？

その日々の小さな心掛けこそが、最期までクリアで自立した脳を保つための最大の投資となるのです。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。