犬を飼い始めたのですが、24時間エアコンを付けるよう言われました。エアコンを365日つけっぱなしにした場合、年間の電気代はいくらくらい？

なぜ犬には24時間エアコンが必要なのか

犬は人間よりも体温調節が苦手です。特に汗をかく機能がほとんどないため、暑さに弱い特徴があります。気温が高い環境では熱中症のリスクが高まり、最悪の場合は命に関わることもあります。

また、冬も適切な温度管理が必要です。犬種や年齢によっては寒さに弱く、室温が低すぎると体調を崩してしまうことがあります。そのため、夏だけでなく冬も含めて、年間を通して一定の室温を保つことが重要です。

一般的には、夏は25～28度、冬は20～23度が目安とされることが多く、この範囲を保つためにエアコンを長時間使用するケースもあります。



エアコンを365日つけっぱなしにした場合の年間電気代の目安

エアコンの電気代は、機種や設定温度、部屋の広さなどによって変わりますが、一般的な家庭用エアコン（6～10畳用）を想定すると、おおよその目安を出すことができます。

1時間あたりの電気代は4円～25円程度とされており、平均して15円と仮定すると、1日24時間で約360円になります。これを1年間続けると、360円×365日で13万円程度になります。

ただし、これはあくまで平均的な数値です。実際には、春や秋はエアコンの稼働が少なくなるため、年間で見ると10万円前後に収まるケースもあります。一方で、真夏や真冬に強めの設定で使い続けると、15万円以上になることもあります。

このように、365日つけっぱなしにするとそれなりの電気代がかかりますが、犬の健康を守るための必要な出費と考えられるでしょう。



電気代を抑えながら快適な環境を保つコツ

電気代が高くなるからとエアコンを控えすぎるのは避けたいところですが、工夫次第で負担を抑えることは可能です。

まず大切なのは、設定温度を極端にしないことです。夏に冷やしすぎたり、冬に暖めすぎたりすると消費電力が大きくなります。適切な温度を保つことで、電気代を抑えつつ犬にも快適な環境を提供できます。

次に、断熱対策も効果的です。カーテンや断熱シートを使うことで外気の影響を減らし、エアコンの効率を高めることができます。これにより無駄な電力消費を抑えることができます。

さらに、サーキュレーターや扇風機を併用すると、部屋の空気が循環し、エアコンの効率が向上します。結果としてエアコンの負担が減り、電気代の節約につながります。

古いエアコンを使っている場合は、省エネ性能の高い最新機種に買い替えるのも一つの方法です。初期費用はかかりますが、長期的には電気代の削減につながる可能性があります。



犬の健康と電気代のバランスを考えて上手に管理しよう

エアコンを365日つけっぱなしにすると、年間の電気代はおおよそ10万円～13万円程度が目安になります。決して安い金額ではありませんが、犬の健康を守るためには重要な支出です。

とはいえ、設定温度の工夫や断熱対策、機器の見直しによって、電気代は十分に抑えることができます。無理に節約しようとしてエアコンを止めるのではなく、効率よく使うことが大切です。

犬にとって快適な環境を整えることは、長く健康に過ごしてもらうための基本です。電気代とのバランスを考えながら、無理のない方法で快適な室温を維持していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー