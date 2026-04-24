公営住宅に入居しています。同居している子どもが社会人になり世帯年収が上がります。この場合、退去しなければならなくなりますか？

公営住宅は収入によって入居条件が決まっている

公営住宅は、住宅に困っている低所得者向けに提供される住まいです。そのため、入居時には世帯全体の収入が一定の基準以下であることが求められます。この基準は自治体によって多少異なりますが、「収入月額」と呼ばれる指標で判断されるのが一般的です。

収入月額とは、世帯の年間所得から各種控除を差し引いたうえで、12で割った金額です。この金額が基準内であれば入居可能となります。一方で、基準を大きく超える場合は「高額所得者」とみなされ、住宅の明け渡しを求められることがあります。

ただし、ここで注意したいのは、収入が少し増えた程度ではすぐに退去になるわけではないという点です。制度上は段階的な対応が取られており、いきなり住めなくなるケースは多くありません。そのため、子どもの就職だけで過度に心配する必要はありません。



子どもが社会人になると世帯収入はどう扱われるか

同居している子どもが就職すると、その収入は世帯収入に含まれるのが基本です。たとえば、これまで収入がなかった子どもが正社員として働き始めると、その分だけ世帯の所得は増えることになります。

この結果、収入基準を超える可能性はありますが、重要なのは「どの程度超えるか」です。基準を少し上回る程度であれば、すぐに退去を求められることはなく、家賃が引き上げられるなどの対応にとどまる場合が多いのです。

一方で、収入が大きく増えて一定の水準を超えると、「高額所得者」として扱われます。この場合、自治体から住宅の明け渡しに関する通知が届くことがあります。ただし、これもすぐに退去というわけではなく、一定の猶予期間が設けられるなど、配慮された対応が取られることが一般的です。

つまり、子どもが社会人になったからといって即退去ではなく、その後の収入状況に応じて段階的に対応が変わる仕組みになっています。



収入が基準を超えた場合の具体的な対応

世帯収入が基準を超えた場合、まず行われるのは家賃の見直しです。公営住宅の家賃は収入に応じて決まるため、収入が増えれば家賃も上がります。これにより、一定程度の負担増で住み続けることが可能です。

しかし、収入がさらに増えて「高額所得者」と認定されると、状況は変わります。この場合、自治体から住宅の明け渡しを求められることがあります。その際は、民間住宅などへの住み替えも検討することが大切です。

それでも長期間にわたって退去しない場合は、最終的に明け渡し請求が行われる可能性もあります。こうなると、法的手続きに進むケースもあるため注意が必要です。

こうした事態を避けるためにも、収入が増えた段階で自治体に相談することが大切です。早めに相談すれば、家賃の見直しや今後の見通しについて具体的な説明を受けることができ、安心して対応を考えることができます。



不安な場合は早めに相談し、今後の住まいを考えよう

子どもが社会人になり世帯収入が増えることは、家計にとっては前向きな変化です。しかし、公営住宅に住んでいる場合は、その影響を正しく理解しておくことが大切です。収入が増えたからといってすぐに退去になるわけではありませんが、将来的に住み替えが必要になる可能性はあります。

そのため、収入の変化があった場合は放置せず、自治体に報告し相談することが重要です。制度の内容を正しく知ることで、無用な不安を減らすことができます。また、将来的に民間住宅へ移る可能性がある場合は、早めに情報収集や資金準備を始めておくと安心です。

公営住宅はあくまで支援制度の一つです。状況が変わったときに適切に対応することで、無理のない住まい選びができます。今の生活を大切にしながら、将来に向けた準備も少しずつ進めていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー