上も下も危険…ウギ、“大胆肌見せ”の黒ドレス姿に視線集中「なんてこと！」「直視できない」

i-dleのウギが大胆なドレス姿で視線を奪った。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ウギ、“大胆肌見せ”ドレス姿

公開された写真には黒のスパンコールドレスを着用し、イベントに出席したウギの姿が収められている。

ドレスは、脇腹が見えるほど深く開いたドレープネックと、大胆なサイドスリットが特徴的だ。そのデザインが、ウギの大人っぽくヘルシーな魅力を一層引き立てている。また、ソファに座り脚を組む仕草や、何気なく髪をかき上げる姿がアンニュイで色っぽい雰囲気を醸し出し、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「女神」「信じられないほど美しい」「なんてこと！」「直視できない…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは4月22日、テレビ朝日系アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のオープニングテーマ曲『HIDE AND SEEK』をデジタルシングルとしてリリースした。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。