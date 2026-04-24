ニューヨーク、北京と合わせてグローバルローンチ

ビー・エム・ダブリューは4月23日、麻布台ヒルズにあるブランド施設『Freude by BMW』にて、新型『BMW7シリーズ』を日本初公開した。

【画像】新型『BMW7シリーズ』日本初公開！4月1日就任の上野金太郎新社長、公の場に初登場 全39枚

こちらは24時間以内にアメリカ・ニューヨークと中国の北京で公開されており、3ヵ所合わせてのグローバルローンチとなる。ただし、正式なワールドプレミアは北京モーターショーだ。



4月23日、日本初公開された新型BMW7シリーズ。横に立つのは上野金太郎『新社長』。 平井大介

新型7シリーズは『史上最大規模のモデルアップデート』とBMW自身が表現するほど、大幅改良を受けたモデルとなる。大きいところではやはり、『ノイエ・クラッセ』と呼ばれる新世代デザインの採用だろう。

室内でも助手席専用ディスプレイを標準とし、後部座席では『シアタースクリーン』と呼ばれる31.3インチの大型ディスプレイを選択可能とするなど、BMWのフラッグシップモデルとして、装備面でも大幅に進化している。

ラインナップは、EVモデルが『i7 50 xドライブ』、『i7 60 xドライブ』、この日展示された『i7 M70 xドライブ』で、700km超の航続距離が特徴。他にも直列6気筒と48Vマイルドハイブリッドを組み合わせたガソリンモデルが『740 xドライブ』となり、来年にはV型8気筒の純ガソリンモデル『Mパフォーマンス』が追加予定だ。

また、直列6気筒ディーゼルの『740d xドライブ』、プラグインハイブリッドの『750e xドライブ』、『M760e xドライブ』も用意する。

なお今回展示されたモデルはローンチモデルとなり、7月から生産開始および市場投入される。価格も含めた日本仕様については、後日発表されるとのことだ。

上野金太郎『新社長』がメディアの前に初登場

今回の発表会では、もうひとつ注目点があった。それは4月1日付けで上野金太郎氏がビー・エム・ダブリューの代表取締役社長に就任し、初めてのメディアの前に登場することだ。

上野氏は2012年にメルセデス・ベンツ日本の代表取締役社長に就任し、最終的には会長職となった2024年末まで同社に勤めていた。その後、2025年にBMWを含む複数の輸入車ブランドの正規販売を手掛ける、ティーアイホールディングスの代表取締役社長に就任している。



4月1日付けでビー・エム・ダブリューの代表取締役社長に就任し、この日初めてのメディアの場に登場した。 平井大介

つまり1年3ヵ月のインターバルはあるものの、ライバル企業への電撃移籍となったわけだ。発表会後の囲み取材ではやはり、就任の経緯について記者から質問が飛んだ。

すると「タイミングについてはご勘弁頂きたい」としながら、前任である長谷川正敏氏の辞任決定後から「バタバタと決まった」と表現しており、これはあくまで筆者の想像だが、長谷川氏の辞任が急だったため、そこでBMWの販売会社に所属していた上野氏に白羽の矢が立ったのだろう。

事実、「修行に出たわけではない」とし、「お声がけ頂いたことは光栄に思いました」と振り返っている。そこで新たなモチベーション、挑戦したい気持ちが湧いたようだ。

1年3ヵ月の経験がプラスに

上野氏はまだ就任3週間ということで、まずは現状把握に努めている。

社外はもちろん、「社内のコミュニケーションも高め、会社全体で高みに向かって漕ぎ出したい」としている。また、既に販売各社との面談を進めており、現場の強みを活かしたいとした。ここはまさに、1年3ヵ月の経験がプラスとなるはずだ。



この日展示された新型BMW7シリーズは、『i7 M70 xドライブ』。 平井大介

なお、様々な質問が行われる中で販売価格について、「信頼性を損なう繰り返しの値上げや値下げは回避したい」というコメントがあった。価格改定は最小限にして、商品価値を維持したいそうだ。

コメントを聞いていると言葉を選びながらも、リーダーシップをとりながら一体感を生み出し、日本でのBMWグループを成長させていくという強い意欲が感じられた。トップダウンの押し付けではなく、既存のやり方に固執しない柔軟性も持たせたいようで、新たな取り組みも期待できるだろう。

新生『BMWアルピナ』の日本販売が確実に

ところで、1月からドイツ本国においてBMW傘下で再出発となった『BMWアルピナ』に対する質問もあった。上野氏は「正直、そこまで追いついていない」としながら今後への期待を述べたのだが、そこで横で聞いていたリトゥ・チャンディ氏から追加のコメントがあった。

なおチャンディ氏は、『ドイツBMW本社の営業部門アジア太平洋、東ヨーロッパ、中東、アフリカ地域担当シニア・ヴァイス・プレジデント』という肩書である。



新型7シリーズもかなりの高級感だが、新生アルピナはその上に位置するブランドに。 平井大介

チャンディ氏は、「アルピナはロールス・ロイスとBMWのフラッグシップである7シリーズの間にある、ギャップにアクセスするブランド」と説明。既にフラッグシップセダンの7シリーズと大型SUVである『X7』をベースになることが発表済みで、「（長年に渡る）強力なヘリテージがある日本市場を重要視している」とした。

つまりこれは正式発表ではないが、新生『BMWアルピナ』が日本でも販売されることが確実になったわけだ。

今回ニューヨーク、北京についで東京が新型7シリーズのローンチ場所に選ばれたことは、トランプ関税に翻弄される北米市場と、不振が伝わる中国市場を横目に、日本市場が大いに期待されていることを感じさせる。これはBMWに限らず、他のラグジュアリーブランドでも見られる傾向だ。

そんな中で上野氏は、BMW、ミニ、ロールス・ロイス、そして将来アルピナも加わる『ビー・エム・ダブリュー』でどんな手腕を発揮するのか？ 今後に注目したい。