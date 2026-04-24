シャンプー後の「表情」が話題になった、からしくん（上）、いわしくん（左）、にぼしくん（右）（画像提供：いわし先生さん）

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「人間はもう信用しません」

【写真】「許さない…」激おこ状態の猫さんたち

そんなコメントが添えられた写真に写っているのは、渋い顔をした3匹の猫。ジロッとこちらを見ている「いわし」くん（4歳・男の子）と、呆然と立ち尽くす「からし」くん（4歳・男の子）、小さく丸まって様子をうかがう「にぼし」くん（3歳・男の子）です。

このとき、3匹はシャンプーをしたばかり。タオルドライはしたものの、被毛はまだ乾ききっていないため、お顔も体もほっそりとし、小さく見えます。

それでも、その表情からはご機嫌ななめな様子がありありと伝わってきます。

今にも「なんでこんなことするの！」と言い出しそうな3匹の様子に、1.1万件超の“いいね”が殺到。実は、シャンプーをしたのにはやむを得ない事情があったそうで…。飼い主のXユーザー・いわし先生さん（@IWASHI_0723）にお話を伺いました。

キッチンでの事件発生！ 仲直りした方法とは

ーー撮影時の状況を教えてください。

「猫がキッチンに置いていたサラダ油を倒してしまったんです。このときに限って油が漏れ出してしまい、体についてベタベタになってしまったので、シャンプーをしました」

ーーシャンプー中の様子は？

「猫のシャンプーは夫が担当してくれています。猫たちに引っかかれながらも、何とかきれいに洗ってくれました」

ーーこのあとはどうなりましたか。

「シャンプー後、『ああ、怒っているなぁ』と思ったので、液状おやつをあげて仲直りしました。また、風邪をひかないようにしまっていたコタツを出すと、猫たちはずっとコタツに入っていました」

リプライには、3匹の表情に目を奪われる人が続出。共感と笑いの声が寄せられました。

「激おこ」
「めっちゃ怒ってるw」
「目が物語ってますね」
「おこ顔かわゆしwww」
「悪い顔をしているなあ」
「君の健康のためニャ、愛情なのニャ」
「シャンプーで失う信頼！ でも、すぐ元通りですよ」
「明らかに不機嫌な目つきになっているのがかわよい」

（まいどなニュース特約・梨木 香奈）