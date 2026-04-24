「人間はもう信用しません」



【写真】「許さない…」激おこ状態の猫さんたち

そんなコメントが添えられた写真に写っているのは、渋い顔をした3匹の猫。ジロッとこちらを見ている「いわし」くん（4歳・男の子）と、呆然と立ち尽くす「からし」くん（4歳・男の子）、小さく丸まって様子をうかがう「にぼし」くん（3歳・男の子）です。



このとき、3匹はシャンプーをしたばかり。タオルドライはしたものの、被毛はまだ乾ききっていないため、お顔も体もほっそりとし、小さく見えます。



それでも、その表情からはご機嫌ななめな様子がありありと伝わってきます。



今にも「なんでこんなことするの！」と言い出しそうな3匹の様子に、1.1万件超の“いいね”が殺到。実は、シャンプーをしたのにはやむを得ない事情があったそうで…。飼い主のXユーザー・いわし先生さん（@IWASHI_0723）にお話を伺いました。



キッチンでの事件発生！ 仲直りした方法とは

ーー撮影時の状況を教えてください。



「猫がキッチンに置いていたサラダ油を倒してしまったんです。このときに限って油が漏れ出してしまい、体についてベタベタになってしまったので、シャンプーをしました」



ーーシャンプー中の様子は？



「猫のシャンプーは夫が担当してくれています。猫たちに引っかかれながらも、何とかきれいに洗ってくれました」



ーーこのあとはどうなりましたか。



「シャンプー後、『ああ、怒っているなぁ』と思ったので、液状おやつをあげて仲直りしました。また、風邪をひかないようにしまっていたコタツを出すと、猫たちはずっとコタツに入っていました」



リプライには、3匹の表情に目を奪われる人が続出。共感と笑いの声が寄せられました。



「激おこ」

「めっちゃ怒ってるw」

「目が物語ってますね」

「おこ顔かわゆしwww」

「悪い顔をしているなあ」

「君の健康のためニャ、愛情なのニャ」

「シャンプーで失う信頼！ でも、すぐ元通りですよ」

「明らかに不機嫌な目つきになっているのがかわよい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）