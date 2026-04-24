元中日・森野将彦氏が伝授するバッティングの構え方…重要な“自然体”

バッティングにおいて、どのような構えが正解なのか悩む選手や指導者は多い。憧れの選手の真似をしても、しっくりこないこともあるだろう。中日一筋で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、引退後は1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏は自分に合った「最適な構え方を見つけること」が重要と語る。

構え方について、「こうしなきゃとか、ああしなきゃというものはありません」。大切なのは、疲れずナチュラルでリラックスして構えることだ。下半身は最低限の力で安定感を作り、特に軸足を安定させることが重要になる。

上半身をリラックスさせる上で、森野氏は「傘をさす」イメージでバットを持っていたという。雨に濡れないように傘をさす自然な手の位置から、後ろに引かず前にも出ない状態を作る。自然と手が出た位置で構えることが、スムーズなスイングに繋がっていく。

また、バットを「肩に乗せている状態」が最もリラックスできるという。ヤクルト・山田哲人内野手のように肩に乗せて“ゼロの状態”にしてから構える選手もいれば、巨人・坂本勇人内野手のようにクラウチング気味に構える選手、レッドソックス・吉田正尚外野手のようにグリップの位置が低い選手など、プロでもスタンス幅や手の位置は様々だ。

最も注意したいのは「打ってやるぞ！」と余計な力が入り、体が固まってしまうこと。リラックスして少し体を動かした状態で構え、打撃動作に入っていくことが重要だ。力みを取り除き、自然体の構えを身につけることが、安定した強いスイングを生み出す第一歩となる。（First-Pitch編集部）