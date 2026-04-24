「異次元ですね」「W杯メンバーに滑り込みそう」20歳日本代表FWが今季11点目！“アクロバティック”な一撃にSNS驚嘆！「なかなかスゴイ」

「異次元ですね」「W杯メンバーに滑り込みそう」20歳日本代表FWが今季11点目！“アクロバティック”な一撃にSNS驚嘆！「なかなかスゴイ」