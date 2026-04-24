「異次元ですね」「W杯メンバーに滑り込みそう」20歳日本代表FWが今季11点目！“アクロバティック”な一撃にSNS驚嘆！「なかなかスゴイ」
現地時間４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が名門アンデルレヒトと対戦。２−０でプレーオフ初勝利を飾った。
この一戦で、決勝ゴールを決めたのが、他でもないアンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。
スコアレスで迎えた75分、自ら起点となった攻撃で、伊藤涼太郎が供給した右サイドからのクロスに反応。右足を思い切り伸ばして敵DFの前でボールに触り、ゴールにねじ込んでみせた。
20歳の日本代表ストライカーが決めたアクロバティックなゴールに、SNS上では次のような声が上がった。
「なかなかスゴイゴールですよ」
「我らが後藤啓介、今日の得点も異次元ですね」
「まさに値千金。見事な先制ゴール」
「すごいなこいつ。あれ足出せるのはストライカーすぎる」
「アンデルレヒト（保有元）相手に絶対決めるやんｗ」
「ワールドカップメンバーに滑り込みそう。伸び代が半端ない」
「２か月ぶりにノンペナルティゴール決められたのは、本当に良かった」
「素晴らしいゴール。その前に粘りに粘って成功させたポストプレーも非常によかった」
約２か月ぶりのゴールを決めた後藤。ここから畳み掛ければ、ワールドカップのメンバー入りも近づくはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長身を活かした後藤啓介のアクロバティック弾
この一戦で、決勝ゴールを決めたのが、他でもないアンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。
スコアレスで迎えた75分、自ら起点となった攻撃で、伊藤涼太郎が供給した右サイドからのクロスに反応。右足を思い切り伸ばして敵DFの前でボールに触り、ゴールにねじ込んでみせた。
20歳の日本代表ストライカーが決めたアクロバティックなゴールに、SNS上では次のような声が上がった。
「我らが後藤啓介、今日の得点も異次元ですね」
「まさに値千金。見事な先制ゴール」
「すごいなこいつ。あれ足出せるのはストライカーすぎる」
「アンデルレヒト（保有元）相手に絶対決めるやんｗ」
「ワールドカップメンバーに滑り込みそう。伸び代が半端ない」
「２か月ぶりにノンペナルティゴール決められたのは、本当に良かった」
「素晴らしいゴール。その前に粘りに粘って成功させたポストプレーも非常によかった」
約２か月ぶりのゴールを決めた後藤。ここから畳み掛ければ、ワールドカップのメンバー入りも近づくはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長身を活かした後藤啓介のアクロバティック弾