ジュビロに「熱量」を取り戻す。「逃げるわけにはいかない状況」で就任した三浦文丈新監督のビジョン。目の前の現実に向き合い、最大化を目ざす
ジュビロ磐田は４月22日、志垣良監督との契約解除と、コーチから昇格した三浦文丈新監督の就任を発表した。藤田俊哉SD（スポーツダイレクター）は今回の経緯について、クラブ側からの通告ではなく、本人から相談を受けて、話し合った結論であることを明かした。
「それまで苦しんだところから、大宮戦のああいう勝ち方（後半ラストワンプレーで逆転勝利）で３連勝。ここからというところで、正直、我々も監督のその発言に驚きがあった。最終的に引き留めるのは難しいと。やはり彼の体調面を考慮して、そういう結論に至りました」
そう語る藤田SDによると「選手を躍動させることができていない自分に自信を持てない」という自責が強くあったようだ。志垣監督の辞任という予期せぬ事態を受け、残りシーズンの指揮を託された三浦監督。その船出は、クラブとしても想定外のタイミングであり、強化責任者である藤田SDはチームの現状をよく知り、選手を躍動させられる存在として三浦監督に託す決断をした。
現在、J２・J３百年構想リーグの11試合を消化して、EAST-Bで７位の磐田。藤田SDが残り７試合でのノルマを「５勝以上」と語るように、求められるのは結果でありながら、同時に未来への土台作りでもある。
三浦監督は今回の就任を「逃げるわけにはいかない状況」と捉えている。志垣監督とともに、コーチングスタッフの一員として積み上げてきたプロセスに責任を感じ、その延長線上でチームを引き受けるという意識が強い。
志垣体制で進めてきたサッカーの原則である強度、切り替え、球際といった部分は継承しつつ、その上に「明確さ」を加えることが最優先事項となる。
その「明確さ」は、三浦監督のキーワードの一つだ。彼は「今の選手は提示がなければ動きにくい」と語り、判断の基準を揃えることを重視する。複数の選択肢を曖昧に提示するのではなく、「この状況ではこれをやる」という共通認識を作ることで、チームとしての再現性を高める狙いがある。
これは短期間で成果を求められる状況において、極めて合理的なアプローチと言える。
目的の焦点は「ゴール前のシーンを増やす」ことに集約される。三浦監督は、クロス、グラウンダー、ドリブルといった多様な手段でボックス内への侵入回数を増やすことを掲げ、そのための前提として「どうやって相手コートに入るか」を設計しようとしている。
ビルドアップの構築にも着手していくというが、それは一朝一夕で改善できるものではない。そこに関してはポイントを絞りながら入れていくが、意図を持ったロングボールも含めて、効率良くボールを前に運ぶ選択も取られそうだ。
守備においては「前から奪う」姿勢の再構築がテーマとなる。ただし、勝負がかかる公式戦において闇雲に大きなリスクを負うことはせず、構えた守備とうまく使い分けることで安定を確保しながら、徐々に前から奪いに行ける回数を増やしていくことをイメージしている。
前体制では試合中に４、５回しか出せていなかった前からの守備を６、７回と段階的に増やし、そこでボールを奪える回数も２、３回から４、５回というふうに増やしていく。
戦術面の他に、三浦監督が強調するのは試合に向かう「熱量」だ。「フットボールというスポーツは人を感動させることができるスポーツだと思うんですよね。そういう意味では実際、自分もスタッフの一員で毎試合、戦ってたんですけど、正直、熱量がちょっと足りないのかなというのが、サポーターの人がスタジアムに来ないサイクルになってるのかなと肌で感じてた」と三浦監督。
だからこそ技術や戦術だけでなく、ひたむきさや戦う姿勢を前面に押し出すことを重視する。サポーターが「また来たい」「一緒に戦いたい」と思える循環を取り戻すためには、勝利と同時に、心を動かすプレーが必要という実感だ。
これまでもSC相模原や横浜FCで、難しい状況のチームを率いた三浦監督が掲げるビジョンは、単なる理想論ではなく、目の前にある現実に向き合いながら、徐々に最大化を目ざしていくというリアルな目標設計が描かれている。
百年構想リーグの残された時間は限られている。そのなかで何を優先し、どう積み上げるか。
取材・文●河治良幸
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「それまで苦しんだところから、大宮戦のああいう勝ち方（後半ラストワンプレーで逆転勝利）で３連勝。ここからというところで、正直、我々も監督のその発言に驚きがあった。最終的に引き留めるのは難しいと。やはり彼の体調面を考慮して、そういう結論に至りました」
現在、J２・J３百年構想リーグの11試合を消化して、EAST-Bで７位の磐田。藤田SDが残り７試合でのノルマを「５勝以上」と語るように、求められるのは結果でありながら、同時に未来への土台作りでもある。
三浦監督は今回の就任を「逃げるわけにはいかない状況」と捉えている。志垣監督とともに、コーチングスタッフの一員として積み上げてきたプロセスに責任を感じ、その延長線上でチームを引き受けるという意識が強い。
志垣体制で進めてきたサッカーの原則である強度、切り替え、球際といった部分は継承しつつ、その上に「明確さ」を加えることが最優先事項となる。
その「明確さ」は、三浦監督のキーワードの一つだ。彼は「今の選手は提示がなければ動きにくい」と語り、判断の基準を揃えることを重視する。複数の選択肢を曖昧に提示するのではなく、「この状況ではこれをやる」という共通認識を作ることで、チームとしての再現性を高める狙いがある。
これは短期間で成果を求められる状況において、極めて合理的なアプローチと言える。
目的の焦点は「ゴール前のシーンを増やす」ことに集約される。三浦監督は、クロス、グラウンダー、ドリブルといった多様な手段でボックス内への侵入回数を増やすことを掲げ、そのための前提として「どうやって相手コートに入るか」を設計しようとしている。
ビルドアップの構築にも着手していくというが、それは一朝一夕で改善できるものではない。そこに関してはポイントを絞りながら入れていくが、意図を持ったロングボールも含めて、効率良くボールを前に運ぶ選択も取られそうだ。
守備においては「前から奪う」姿勢の再構築がテーマとなる。ただし、勝負がかかる公式戦において闇雲に大きなリスクを負うことはせず、構えた守備とうまく使い分けることで安定を確保しながら、徐々に前から奪いに行ける回数を増やしていくことをイメージしている。
前体制では試合中に４、５回しか出せていなかった前からの守備を６、７回と段階的に増やし、そこでボールを奪える回数も２、３回から４、５回というふうに増やしていく。
戦術面の他に、三浦監督が強調するのは試合に向かう「熱量」だ。「フットボールというスポーツは人を感動させることができるスポーツだと思うんですよね。そういう意味では実際、自分もスタッフの一員で毎試合、戦ってたんですけど、正直、熱量がちょっと足りないのかなというのが、サポーターの人がスタジアムに来ないサイクルになってるのかなと肌で感じてた」と三浦監督。
だからこそ技術や戦術だけでなく、ひたむきさや戦う姿勢を前面に押し出すことを重視する。サポーターが「また来たい」「一緒に戦いたい」と思える循環を取り戻すためには、勝利と同時に、心を動かすプレーが必要という実感だ。
これまでもSC相模原や横浜FCで、難しい状況のチームを率いた三浦監督が掲げるビジョンは、単なる理想論ではなく、目の前にある現実に向き合いながら、徐々に最大化を目ざしていくというリアルな目標設計が描かれている。
百年構想リーグの残された時間は限られている。そのなかで何を優先し、どう積み上げるか。
取材・文●河治良幸
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