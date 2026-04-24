ジュビロに「熱量」を取り戻す。「逃げるわけにはいかない状況」で就任した三浦文丈新監督のビジョン。目の前の現実に向き合い、最大化を目ざす

ジュビロに「熱量」を取り戻す。「逃げるわけにはいかない状況」で就任した三浦文丈新監督のビジョン。目の前の現実に向き合い、最大化を目ざす