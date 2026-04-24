「よーいどん！」で走り出す坊主兄弟、走り切れず甘えていた少年が3年で劇的成長「お兄ちゃんになってて泣ける」
三年前に「よーいどん！」というタイトルで投稿された二人の兄弟がかけっこをする動画。軽々と駆ける長男・たいようくんに対して、次男・せいたろうくんは走っては立ち止まり「ママ〜」と抱っこをおねだり…そこから三年、「よーいどんリバイバル」と名付けられた動画が投稿された。今度はたいようくんを追って駆け抜けるせいたろうくん。さらには転んでしまった三男・ハオくんに「強いから大丈夫だ！」と言葉をかけ、手を引いてゴールまでアシスト…成長を続ける三兄弟を見守る投稿者・サンサンファミリーさんに、三年間での変化と兄弟の様子について話を聞いた。
【動画カット】「ママ〜」走っては立ち止まり…抱っこをせがむ三年前の次男・せいたろうくん
■三年前は「抱っこ〜」と甘えていた次男、今では三男に「ご飯食べさしたるわ」
――三兄弟が走る「よーいどんリバイバル」の動画は300万回再生を記録し、話題となっています。三年前の投稿のリバイバルということですが、反響についてどう感じられていますか？
「『あの時は二番目のせーちゃんが『抱っこ〜』と言っていたのに、今はお兄ちゃんしてる！』というコメントが多く、本当にその通りでしっかりお兄ちゃんしてくれています。 あと、こんなに再生されるとは思ってもいなかったです！外で声かけられることが増えました」
――三年前の動画では、「ママ―」と甘えていた次男のせいたろうくんが、今回の動画では三男のハオくんを鼓舞するお兄ちゃんぶりを見せました。動画のようにせいたろうくんがお兄ちゃんらしくなったと感じられる出来事はありますか？
「お風呂から上がる時には『せーちゃん拭いたるわ！』とハオのことを自分より先に拭いてくれたり、『ご飯食べさしたるわなー』とか、泣いていたら『ヨシヨシ』と抱っこしてくれたり、かなり頼りになるお兄ちゃんになっています！」
■運動神経抜群、マイペース、コミュ力…個性豊かな三兄弟「友達のような仲のいい兄弟になって」
――三人とも坊主頭が特徴的です。三兄弟がこのヘアスタイルになった理由を教えてください。
「たいようの髪の毛は私が切っていて、坊ちゃん刈りだったのですが、どんどん上の髪の毛の範囲が狭くなって『これはもう坊主でいいのでは？』と思いそこからずっと坊主です。下の二人も一応坊ちゃん刈りは経験してからの坊主です。坊主を続ける理由はとにかく目立つ！最近坊主の子があまりいないので、公園に行くとすぐ見つけられます！もう嫌やと言われるまで続ける気でいます(笑)」
――親御さんから見た三兄弟のそれぞれの性格を教えてください
「長男のたいようは運動神経抜群でなんでもさらっとこなします。走るのも速くてもうすぐで私が負けそうです(笑)。その反面、人見知りで恥ずかしがり屋な奥手な子です！次男のせいたろうは、おしゃべりでいつも歌っています(笑)。マイペースで我が道をいくタイプ。人見知りせずどこでもお友達を作ってきます！たいようとは真逆の性格です。三男のハオはまだ小さいのですが、多分運動神経はたいように似ていて性格はせいたろうに似てる気がします(笑)。なのでコミュ力の高い運動神経が高い子になりそうです！」
――これから三兄弟にどんなふうに育っていってほしいですか？
「お互いに助け合って、ぶつかって喧嘩してなんでも言い合える友達のような仲のいい兄弟になってほしいです」
■三年前は「抱っこ〜」と甘えていた次男、今では三男に「ご飯食べさしたるわ」
――三兄弟が走る「よーいどんリバイバル」の動画は300万回再生を記録し、話題となっています。三年前の投稿のリバイバルということですが、反響についてどう感じられていますか？
「『あの時は二番目のせーちゃんが『抱っこ〜』と言っていたのに、今はお兄ちゃんしてる！』というコメントが多く、本当にその通りでしっかりお兄ちゃんしてくれています。 あと、こんなに再生されるとは思ってもいなかったです！外で声かけられることが増えました」
――三年前の動画では、「ママ―」と甘えていた次男のせいたろうくんが、今回の動画では三男のハオくんを鼓舞するお兄ちゃんぶりを見せました。動画のようにせいたろうくんがお兄ちゃんらしくなったと感じられる出来事はありますか？
「お風呂から上がる時には『せーちゃん拭いたるわ！』とハオのことを自分より先に拭いてくれたり、『ご飯食べさしたるわなー』とか、泣いていたら『ヨシヨシ』と抱っこしてくれたり、かなり頼りになるお兄ちゃんになっています！」
■運動神経抜群、マイペース、コミュ力…個性豊かな三兄弟「友達のような仲のいい兄弟になって」
――三人とも坊主頭が特徴的です。三兄弟がこのヘアスタイルになった理由を教えてください。
「たいようの髪の毛は私が切っていて、坊ちゃん刈りだったのですが、どんどん上の髪の毛の範囲が狭くなって『これはもう坊主でいいのでは？』と思いそこからずっと坊主です。下の二人も一応坊ちゃん刈りは経験してからの坊主です。坊主を続ける理由はとにかく目立つ！最近坊主の子があまりいないので、公園に行くとすぐ見つけられます！もう嫌やと言われるまで続ける気でいます(笑)」
――親御さんから見た三兄弟のそれぞれの性格を教えてください
「長男のたいようは運動神経抜群でなんでもさらっとこなします。走るのも速くてもうすぐで私が負けそうです(笑)。その反面、人見知りで恥ずかしがり屋な奥手な子です！次男のせいたろうは、おしゃべりでいつも歌っています(笑)。マイペースで我が道をいくタイプ。人見知りせずどこでもお友達を作ってきます！たいようとは真逆の性格です。三男のハオはまだ小さいのですが、多分運動神経はたいように似ていて性格はせいたろうに似てる気がします(笑)。なのでコミュ力の高い運動神経が高い子になりそうです！」
――これから三兄弟にどんなふうに育っていってほしいですか？
「お互いに助け合って、ぶつかって喧嘩してなんでも言い合える友達のような仲のいい兄弟になってほしいです」