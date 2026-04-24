米大リーグは２３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、５打数無安打２三振だった。

試合はドジャースが先発グラスナウの８回１安打９三振の好投で３−０で勝ち、連敗を２で止めた。ホワイトソックスの村上宗隆はダイヤモンドバックス戦に「２番・一塁」で先発し、三回に右前打を放って５打数１安打。前日の１０号本塁打で２０２５年の大谷に並ぶ日本勢最長の５試合連続本塁打としていたが、この日は一発は生まれず、最長記録更新はならなかった。ホワイトソックスは４−１で勝った。カブスの鈴木誠也はフィリーズ戦に「４番・右翼」で先発し、八回に３試合連続の３号ソロ本塁打を放ち、チームは８−７で勝った。（デジタル編集部）

大谷、チャレンジ成功も味方につけられず

前日の試合で、昨季から続いていた連続試合出塁が球団２位タイの「５３」でストップした大谷。「そこは特に気にしていない」と話していたが、記録よりも打撃の内容に満足はしていないようだ。

ジャイアンツの先発右腕ウェブに対し、大谷はここまで２２打数８安打、２本塁打と得意としてきたが、この日は打席ごとに攻め方を変えてくる細心の投球に手こずった。四回、二死で前の打者の９番フリーランドがフルカウントからのストライク判定に「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）チャレンジシステム」でのチャレンジが成功して二死一、二塁で大谷に打席がつながったが、チェンジアップで徹底して攻められて空振り三振に倒れた。

九回、二死二、三塁の加点機だった第５打席も２番手ティドウエルに対してカウント１−１からの３球目のストライク判定に自らのチャレンジが成功したが、４球目のスイーパーで中飛に打ち取られた。この試合は一ゴロ、三振、三振、二ゴロ併殺打、中飛で、２試合連続無安打となった。