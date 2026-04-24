■MLB ダイヤモンドバックス 1ー4 ホワイトソックス（日本時間24日、チェイス・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“2番・一塁”で先発出場。3回の第2打席で右前打を放ったが、ヒットはこの1本のみに終わった。前日まで5試合連続本塁打を放ち、2025年7月にドジャースの大谷翔平（31）がマークした日本選手最長に並んだ村上だったが、記録更新の6試合連続本塁打はならなかった。

村上の第1打席は変化球に空振り三振。第2打席は3回、1死一塁で右前打を放ちチャンスを広げた。5回に回ってきた第3打席は、高めのフォーシームを空振り三振。7回の第4打席でも、160キロのフォーシームに村上のバットは空を切り、9回の第5打席では右飛に倒れ、この日は5打数1安打に終わった。

チームは、1−1で迎えた9回、1死一・二塁でA.ベニンテンディ（31）が勝ち越しの3ラン本塁打を放ち、4−1で勝利した。

メジャー1年目の村上は開幕から3試合連続本塁打をマーク。18日のアスレチックス戦ではメジャー初となる6号満塁ホームランを放つと、そこから怒涛の4試合連続アーチをかけた。直近5試合の打撃成績は、22打数11安打（5本塁打）10打点で打率.500と打ちまくっていた。