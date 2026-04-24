右ヒジを曲げるとクラブの自然な慣性を使える【三觜喜一のKWレッスン】

右ヒジを曲げるとクラブの自然な慣性を使える

右ヒジのポジションをチェック【三觜喜一のキーワードレッスン】

アドレスでは右ヒジのポジションが重要です。胸の前でクラブを持ったとき、右ヒジが左ヒジよりも高い位置にきますが、そのままクラブを地面に下ろすと両肩のラインは左を向きます。この状態だとバックスイングが苦しくてできませんので、工夫が必要になります。具体的には右ヒジを内旋してヒジの高さを揃えるのが大事ですが、このときヒジをピンと伸ばすのではなく、必ず少し曲げておきましょう。なぜ右ヒジを曲げるかというと、クラブの自然な慣性を使うためです。自然な慣性を使うためには、そもそもクラブヘッドの重さを自分で感じていなければなりませんが、ヒジが伸びていると感じることができないのです。手で物体の重さを量るときに人間は手を伸ばしません。ヒジを曲げてどのぐらいの重さかを量るわけですが、この重さを感じ取れる状態でそのままアドレスに入れば、クラブの重さを感じながらスイングをすることができます。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一