右ヒジを曲げるとクラブの自然な慣性を使える【三觜喜一のKWレッスン】

右ヒジを曲げるとクラブの自然な慣性を使える【三觜喜一のKWレッスン】
右ヒジを曲げるとクラブの自然な慣性を使える
右ヒジのポジションをチェック【三觜喜一のキーワードレッスン】
アドレスでは右ヒジのポジションが重要です。胸の前でクラブを持ったとき、右ヒジが左ヒジよりも高い位置にきますが、そのままクラブを地面に下ろすと両肩のラインは左を向きます。この状態だとバックスイングが苦しくてできませんので、工夫が必要になります。具体的には右ヒジを内旋してヒジの高さを揃えるのが大事ですが、このときヒジをピンと伸ばすのではなく、必ず少し曲げておきましょう。なぜ右ヒジを曲げるかというと、クラブの自然な慣性を使うためです。自然な慣性を使うためには、そもそもクラブヘッドの重さを自分で感じていなければなりませんが、ヒジが伸びていると感じることができないのです。手で物体の重さを量るときに人間は手を伸ばしません。ヒジを曲げてどのぐらいの重さかを量るわけですが、この重さを感じ取れる状態でそのままアドレスに入れば、クラブの重さを感じながらスイングをすることができます。
【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一