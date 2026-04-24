「なぜ売れたか」を言語化できるか？ 130億円企業を築いた著者も驚くヒカルのすさまじい評価能力【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】うまくいったこと、いかなかったことの分析を徹底的にやる

成功＆失敗の理由を突き詰める

ビジネスにおいて重要なことは、チャレンジした結果、どうだったのかをきちんと分析することだと思います。「どうして売れたのか」「なぜ人気になったのか」など、そこには何かしっかりした理由があり、それを細かく分析する必要があります。これはヒカルさんも特に重視していると聞きました。

例えば、ある商品が先月めちゃめちゃ爆売れしたけれど、それはSNSで大バズりしたり、有名なインフルエンサーが紹介したりした結果売れた、ということであれば、一過性のものにしないように、今度は長く定着させるための施策を講じる必要があります。

逆にただ置いておいただけなのに売れているということは商品に力があるので、SNSに力を入れたり、広告で認知を広げていったりなど、やり方は会社によってもさまざまです。

誰でも当たり前にやっていることではありますが、ヒカルさんを見ていると、その分析力がすさまじいと感じます。「なぜ良かったのか」「なぜ悪かったのか」データだけではなく、口頭でも確信を持ってスパッと言葉にできているんです。単なる数字の分析ではなく、ヒカルさんの今までの経験や、買ってくれた人の心理まで考えた分析なので、精度が高く、その後のアクションにも繋げていけるのだと思います。

PDCAサイクルのCHECKが完璧

ビジネスの基本PDCAサイクル

目標（PLAN ）を立てて実行（DO）した後に重要なのは、結果を評価（CHECK）し、それが成功でも失敗でもその理由をきちんと分析することです。この分析がきちんとできないと改善（ ACTION ）につながらず、ビジネスは成長しません。

成功の理由、失敗の原因を高い精度で的確に分析する

→ 数字などのデータに頼らずヒカルさんの今までの経験や買ってくれた人の心理まで考える

それを言葉にできるので説得力が違う！

すさまじい分析力で確信を持ってスパッと言葉にできる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。