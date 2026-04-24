

仁村紗和

日本テレビ系で放送中の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』にヒロイン・桃子役で出演している俳優の仁村紗和が、警視庁麹町警察署の一日署長に就任した。

【写真】初めての大役に笑顔を見せる仁村紗和

毎月20日の「地域安全の日」に合わせて都内で開催されたキャンペーンイベントに、仁村は警察官が式典で着用する礼服姿で登場。ドラマ内での白衣姿とは一転、凛々しい制服に身を包み、麹町警察署長から一日警察署長の委嘱状を受け取った。

仁村は「一日警察署長を務めさせていただくのは初めてですが、皆さんと一緒にいろいろと学びながら楽しい時間を過ごせればと思っております。こんなにシックでかっこいい制服を着させていただいて、背筋が伸びます！」と、初めての大役に笑顔を見せた。

イベント内では、110番の適正利用を呼びかけるコーナーで不審者を発見した通報者役を熱演。さらに、緊急時の連絡手段となる「巡回連絡カード」や、警察官を騙った詐欺電話をブロックする防犯アプリ「デジポリス」の解説に熱心に耳を傾けた。会場には警視庁のマスコットキャラクター「ピーポくん」ファミリー全7人も駆けつけ、賑やかなムードでイベントを盛り上げた。