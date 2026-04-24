【日本】

消費者物価指数（3月）08:30

予想 1.5% 前回 1.3%（前年比)

予想 1.7% 前回 1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【英国】

小売売上高（3月）15:00

予想 0.1% 前回 -0.4%（前月比)

予想 1.2% 前回 2.5%（前年比)

予想 -0.1% 前回 -0.4%（除自動車燃料・前月比)

予想 2.0% 前回 3.4%（除自動車燃料・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（4月）17:00

予想 85.6 前回 86.4（Ifo景況感指数)



【カナダ】

小売売上高（2月）21:30

予想 0.9% 前回 1.1%（前月比)

予想 0.8% 前回 0.8%（コア・前月比)



【米国】

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）23:00

予想 47.6 前回 47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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