【日本】
消費者物価指数（3月）08:30
予想　1.5%　前回　1.3%（前年比)
予想　1.7%　前回　1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【英国】
小売売上高（3月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　1.2%　前回　2.5%（前年比)　
予想　-0.1%　前回　-0.4%（除自動車燃料・前月比)　
予想　2.0%　前回　3.4%（除自動車燃料・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（4月）17:00
予想　85.6　前回　86.4（Ifo景況感指数)

【カナダ】
小売売上高（2月）21:30　
予想　0.9%　前回　1.1%（前月比)　
予想　0.8%　前回　0.8%（コア・前月比)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）23:00
予想　47.6　前回　47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります