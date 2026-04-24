本日の予定【経済指標】
【日本】
消費者物価指数（3月）08:30
予想 1.5% 前回 1.3%（前年比)
予想 1.7% 前回 1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【英国】
小売売上高（3月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.2% 前回 2.5%（前年比)
予想 -0.1% 前回 -0.4%（除自動車燃料・前月比)
予想 2.0% 前回 3.4%（除自動車燃料・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（4月）17:00
予想 85.6 前回 86.4（Ifo景況感指数)
【カナダ】
小売売上高（2月）21:30
予想 0.9% 前回 1.1%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.8%（コア・前月比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）23:00
予想 47.6 前回 47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（3月）08:30
予想 1.5% 前回 1.3%（前年比)
予想 1.7% 前回 1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【英国】
小売売上高（3月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.2% 前回 2.5%（前年比)
予想 -0.1% 前回 -0.4%（除自動車燃料・前月比)
予想 2.0% 前回 3.4%（除自動車燃料・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（4月）17:00
予想 85.6 前回 86.4（Ifo景況感指数)
【カナダ】
小売売上高（2月）21:30
予想 0.9% 前回 1.1%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.8%（コア・前月比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）23:00
予想 47.6 前回 47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります