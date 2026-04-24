開催：2026.4.24

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 1 - 4 [Wソックス]

MLBの試合が24日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとWソックスが対戦した。

Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

1回裏、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 1-0 CWS

3回表、3番 ミゲル・バルガス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 ARI 1-1 CWS

9回表、1番 アンドルー・ベニンテンディ 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 ARI 1-4 CWS

試合は1対4でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのグラント・テーラーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのポール・シーウォルドで、ここまで0勝3敗7S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝2敗5Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.253となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 07:24:11 更新