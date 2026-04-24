TOPIX先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6ポイント安の3709.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3972.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3875.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3778.59ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3747.60ポイント 5日移動平均
3716.38ポイント 23日TOPIX現物終値
3709.50ポイント 24日夜間取引終値
3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3681.88ポイント 25日移動平均
3680.61ポイント 75日移動平均
3656.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3585.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3488.47ポイント ボリンジャーバンド2σ
3391.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
3357.32ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3972.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3875.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3778.59ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3747.60ポイント 5日移動平均
3716.38ポイント 23日TOPIX現物終値
3709.50ポイント 24日夜間取引終値
3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3681.88ポイント 25日移動平均
3680.61ポイント 75日移動平均
3656.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3585.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3488.47ポイント ボリンジャーバンド2σ
3391.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
3357.32ポイント 200日移動平均
株探ニュース