　24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6ポイント安の3709.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3972.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3875.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3778.59ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3747.60ポイント　　5日移動平均
3716.38ポイント　　23日TOPIX現物終値
3709.50ポイント　　24日夜間取引終値
3690.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3681.88ポイント　　25日移動平均
3680.61ポイント　　75日移動平均
3656.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3585.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3488.47ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3391.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3357.32ポイント　　200日移動平均

株探ニュース