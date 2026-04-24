24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6ポイント安の3709.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3972.00ポイント ボリンジャーバンド3σ

3875.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

3778.59ポイント ボリンジャーバンド1σ

3763.25ポイント 一目均衡表・転換線

3747.60ポイント 5日移動平均

3716.38ポイント 23日TOPIX現物終値

3709.50ポイント 24日夜間取引終値

3690.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3681.88ポイント 25日移動平均

3680.61ポイント 75日移動平均

3656.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3633.00ポイント 一目均衡表・基準線

3585.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3488.47ポイント ボリンジャーバンド2σ

3391.76ポイント ボリンジャーバンド3σ

3357.32ポイント 200日移動平均



株探ニュース