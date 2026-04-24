24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



847.34ポイント ボリンジャーバンド3σ

816.40ポイント ボリンジャーバンド2σ

788.60ポイント 5日移動平均

785.46ポイント ボリンジャーバンド1σ

777.87ポイント 23日東証グロース市場250指数現物終値

763.50ポイント 一目均衡表・転換線

754.52ポイント 25日移動平均

750.00ポイント 24日夜間取引終値

747.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

740.80ポイント 75日移動平均

733.88ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

726.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

723.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ

692.64ポイント ボリンジャーバンド2σ

661.70ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース