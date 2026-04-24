　24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

847.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
816.40ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.60ポイント　　5日移動平均
785.46ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
777.87ポイント　　23日東証グロース市場250指数現物終値
763.50ポイント　　一目均衡表・転換線
754.52ポイント　　25日移動平均
750.00ポイント　　24日夜間取引終値
747.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.80ポイント　　75日移動平均
733.88ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
726.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
723.58ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
692.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
661.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース