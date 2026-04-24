ライバルから親役満が出るも、そこから見事に逆転した。赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が4月23日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。強烈過ぎる親三倍満を炸裂させ、ポストシーズン2勝目を飾った。

【映像】役満が出た後だぞ…太、あまりにも強烈な親三倍満で逆転の瞬間

開局直後にどデカい一発が打ち上がった。当試合は起家からBEAST X・下石戟（協会）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、渡辺の並びでスタート。開局直後、親の下石は大三元が見える配牌で実況の日吉辰哉（連盟）は「まじでヤバい！」といきなり絶叫した。

下石は中、發を鳴いて大三元の一向聴とすると、その後、頭待ちのテンパイ。9筒に待ち替えした直後、内川からその牌が溢れ、下石は役満・大三元を成就、48000点を加点した。

いきなりのロケットスタートでこの日は下石のゲームか…と思いきや、東2局で渡辺が8000点をツモって反撃の狼煙を上げると、東4局、親の渡辺がアガれば超高打点のヤミテン。下石が5筒・8筒リーチで追いつくも、渡辺がラス牌でツモり三倍満・36000点（供託1000点）を成就。親役満を出した下石を交わし、トップ目に浮上した。

その後、内川が4000オールを決めるも、渡辺はトップ目の座を譲らず。下石は悔しい2着目に終わった。試合後、役満が出たときの心境について、渡辺は「トップを取ればボーダーから確定で上に抜けられるという気持ちで望んでいたので、トップ率はかなり低くなったなと思っていました」と明かした。

それでもファイナル進出に向け、大きな1勝を手にした渡辺。何といっても東4局の親の三倍満が大きいが、「親番は北家だったので、最後まで諦めずにという気持ちだったんですけど、急に鬼のような手が入りました」とその際を振り返った。

諦めない気持ちが身を結び、掴んだ大きな1勝。最後に渡辺は「今日のトップで暫定でボーダー上にいけたと思います。ただまだまだここから油断できないと思うので、ボーダー争いを潜り抜けて、ファイナルに進めるように頑張っていきます」とドリブラーに決意を明かした。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）5万8600点/＋78.6

2着 BEAST X・下石戟（協会）5万2200点/＋32.2

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1700点/▲38.3

4着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）ー1万2500点/▲72.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）