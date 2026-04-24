■MLB ジャイアンツ 0ー3 ドジャース（日本時間24日、オラクル・パーク）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数ノーヒット（2三振）。大谷は2試合連続無安打に終わったが、ドジャース打線はD.ラッシング（25）やキム ヘソン（27）のタイムリーで得点を重ね、先発・T.グラスノー（32）が8回を1安打9奪三振で無失点の好投を見せ3−0で勝利、チームの連敗を「2」で止めた。

大谷の第1打席は2球目のシンカーを捉えたが、一塁正面の一ゴロに倒れた。3回の第2打席は、外角高め150キロのフォーシームにバットは空を切った。4回の第3打席は2死一・二塁のチャンスで回ってきたが、ジャイアンツ先発のL.ウェブ（29）に5球全てチェンジアップを投げられ、空振り三振に終わった。

ドジャースは、2回2死二塁でラッシングがセンター前タイムリーを放ち、1点を先制すると、4回には4番K.タッカー（29）、5番M.マンシー（35）の連続二塁打で追加点。尚も2死二塁でキム ヘソンがレフト前に運び3点目を奪った。

大谷、7回の第4打席は、無死一塁の場面で、低めのシンカーを引っかけて二ゴロ併殺打に打ち取られた。9回の第5打席は、2死二・三塁のチャンスで回ってきたが中飛に倒れ、この日、大谷のバットから快音が聞かれることはなかった。

ドジャース先発のT.グラスノー（32）は3回以外は毎回三振を奪う力投を見せ、8回105球、1安打9奪三振で無失点の素晴らしいピッチングを見せ、今季3勝目をあげた。