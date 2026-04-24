【1か月予報】大型連休後半は晴天が少ない
この先1か月は、全国的な高温傾向となりそうです。関東甲信・東海・西日本では、5月2日から8日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少なくなりそうです。また、奄美・沖縄では、5月2日から8日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも曇雨天が多くなりそうです。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。例年に比べて、晴れる日が多い見込みです。高温傾向は続きそうです。
【気温の傾向】4月25日から5月8日頃にかけての気温は、北海道日本海側・太平洋側・東北で「平年並みか高い」でしょう。北海道オホーツク海側では「平年並み」の見込みです。5月9日から5月22日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「平年並みか多い」でしょう。
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や湿った空気の影響を受けやすい地域がありそうです。5月2日から5月8日頃にかけては、関東甲信・東海で、例年より晴れる日が少ない見込みです。
【気温の傾向】4月25日から5月8日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。5月9日から5月22日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や湿った空気の影響を受けやすい地域がありそうです。西日本太平洋側では、5月2日から8日頃にかけて、例年より晴れる日が少ない見込みです。
【気温の傾向】4月25日から5月8日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。5月9日から5月22日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、西日本各地「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。
■奄美・沖縄
【天候の傾向】奄美・沖縄では、前線や湿った空気の影響を受けやすい時期があるでしょう。5月2日から5月8日頃にかけて、例年と比較して曇りや雨の日が多くなるとみられます。雨天が続くようなら、梅雨入りも考えられます。
【気温の傾向】4月25日から5月1日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。5月2日から5月8日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。5月9日から5月22日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】4/25→5/24
札幌 14.2℃〜19.3℃
青森 15.7℃〜19.9℃
仙台 17.3℃〜21.3℃
【東日本】4/25→5/24
新潟 18.0℃〜22.6℃
東京 21.0℃〜24.6℃
名古屋 21.7℃〜25.7℃
【西日本】4/25→5/24
大阪 21.7℃〜25.9℃
広島 21.4℃〜25.3℃
高知 22.2℃〜25.6℃
福岡 21.4℃〜25.3℃
鹿児島 23.0℃〜26.1℃
【奄美・沖縄】4/25→5/24
名瀬 24.2℃〜26.6℃
那覇 25.2℃〜27.4℃
■1か月予報（4月25日〜5月24日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本 ：10%・40%・50%
東日本 ：10%・40%・50%
西日本 ：10%・40%・50%
奄美・沖縄：10%・40%・50%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）：30%・40%・30%
北日本（太平洋側）：30%・40%・30%
東日本（日本海側）：30%・40%・30%
東日本（太平洋側）：30%・30%・40%
西日本（日本海側）：30%・40%・30%
西日本（太平洋側）：30%・30%・40%
奄美・沖縄 ：30%・30%・40%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）：20%・40%・40%
北日本（太平洋側）：20%・40%・40%
東日本（日本海側）：30%・30%・40%
東日本（太平洋側）：40%・40%・20%
西日本（日本海側）：40%・30%・30%
西日本（太平洋側）：40%・40%・20%
奄美・沖縄 ：40%・30%・30%