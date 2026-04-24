この先1か月は、全国的な高温傾向となりそうです。関東甲信・東海・西日本では、5月2日から8日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも晴れる日が少なくなりそうです。また、奄美・沖縄では、5月2日から8日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりも曇雨天が多くなりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。例年に比べて、晴れる日が多い見込みです。高温傾向は続きそうです。

【気温の傾向】4月25日から5月8日頃にかけての気温は、北海道日本海側・太平洋側・東北で「平年並みか高い」でしょう。北海道オホーツク海側では「平年並み」の見込みです。5月9日から5月22日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「平年並みか多い」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や湿った空気の影響を受けやすい地域がありそうです。5月2日から5月8日頃にかけては、関東甲信・東海で、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】4月25日から5月8日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。5月9日から5月22日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や湿った空気の影響を受けやすい地域がありそうです。西日本太平洋側では、5月2日から8日頃にかけて、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】4月25日から5月8日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。5月9日から5月22日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、西日本各地「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】奄美・沖縄では、前線や湿った空気の影響を受けやすい時期があるでしょう。5月2日から5月8日頃にかけて、例年と比較して曇りや雨の日が多くなるとみられます。雨天が続くようなら、梅雨入りも考えられます。

【気温の傾向】4月25日から5月1日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。5月2日から5月8日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。5月9日から5月22日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】4/25→5/24

札幌 14.2℃〜19.3℃

青森 15.7℃〜19.9℃

仙台 17.3℃〜21.3℃

【東日本】4/25→5/24

新潟 18.0℃〜22.6℃

東京 21.0℃〜24.6℃

名古屋 21.7℃〜25.7℃

【西日本】4/25→5/24

大阪 21.7℃〜25.9℃

広島 21.4℃〜25.3℃

高知 22.2℃〜25.6℃

福岡 21.4℃〜25.3℃

鹿児島 23.0℃〜26.1℃

【奄美・沖縄】4/25→5/24

名瀬 24.2℃〜26.6℃

那覇 25.2℃〜27.4℃

■1か月予報（4月25日〜5月24日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 ：10%・40%・50%

東日本 ：10%・40%・50%

西日本 ：10%・40%・50%

奄美・沖縄：10%・40%・50%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：30%・40%・30%

北日本（太平洋側）：30%・40%・30%

東日本（日本海側）：30%・40%・30%

東日本（太平洋側）：30%・30%・40%

西日本（日本海側）：30%・40%・30%

西日本（太平洋側）：30%・30%・40%

奄美・沖縄 ：30%・30%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：20%・40%・40%

北日本（太平洋側）：20%・40%・40%

東日本（日本海側）：30%・30%・40%

東日本（太平洋側）：40%・40%・20%

西日本（日本海側）：40%・30%・30%

西日本（太平洋側）：40%・40%・20%

奄美・沖縄 ：40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）