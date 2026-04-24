辻希美、第5子・夢空ちゃんを抱っこしながら高1長男の弁当作り 夕食をひと工夫「冷凍していい感じに活用出来てる」 曲げわっぱの手作り弁当を披露
5児の母でタレントの辻希美（38）が22日、自身のブログを更新。高1長男への曲げわっぱの手作り弁当を披露した。
【写真】次女・夢空ちゃんを抱っこしながら作った、高1長男への“愛情にじむ”曲げわっぱ弁当
今春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが日々のルーティンとなっている辻。
この日の投稿では、朝6時に起床し、生後8ヶ月の次女・夢空ちゃん（ゆめあ）が「下ろすとぐずぐずだった」ため、おんぶをしながら台所に立った奮闘ぶりを明かした。続けて「お弁当が出来たタイミングで寝た」というリアルな育児エピソードとともに、曲げわっぱの弁当箱に彩り豊かなおかずがぎっしり詰まった、食欲をそそるお弁当の写真を披露。
さらに、多忙な朝を乗り切る工夫として「夕飯をお弁当使用に作って冷凍して いい感じに活用出来てる」（原文ママ）と、手際よくやりくりする主婦の知恵も紹介。「まだまだ慣れないけど頑張ってます」と、5人の子どもを育てながら新しい生活リズムに向き合う等身大な姿をつづった。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】次女・夢空ちゃんを抱っこしながら作った、高1長男への“愛情にじむ”曲げわっぱ弁当
今春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが日々のルーティンとなっている辻。
この日の投稿では、朝6時に起床し、生後8ヶ月の次女・夢空ちゃん（ゆめあ）が「下ろすとぐずぐずだった」ため、おんぶをしながら台所に立った奮闘ぶりを明かした。続けて「お弁当が出来たタイミングで寝た」というリアルな育児エピソードとともに、曲げわっぱの弁当箱に彩り豊かなおかずがぎっしり詰まった、食欲をそそるお弁当の写真を披露。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。