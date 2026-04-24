イスラエルのカッツ国防相が、イランとの戦争を再開するための万全の準備を終え、米国の承認を待っていると明らかにした。

カッツ国防相は23日（現地時間）、軍首脳部とともに開いた安全保障戦況評価会議で、「イスラエルはイランとの戦争を再開する準備ができている」とし、「イスラエル軍は防御と攻撃の両面で備えを終え、攻撃目標の選定も完了した」と述べた。

カッツ国防相はまず、戦争が再開された場合、「何よりもイスラエル絶滅計画の首謀者であるハメネイ一族と、イランのテロ政権指導部の後継者たちを完全に排除するため、米国の承認を待っている」との目標を示した。

続けて、「これとあわせて、中核となるエネルギーおよび電力施設を爆破し、国家経済の基盤施設を破壊して、イランを暗闇と石器時代へ引き戻す」と付け加えた。

さらに、「再開される攻撃は以前とは異なる致命的な形となる」とし、「イラン政権がすでに受けた莫大な打撃に加え、最も大きな打撃を与えられる標的に破壊的な一撃を加え、政権の基盤を揺るがし、崩壊させる」と声を強めた。

これに先立ち、イスラエル公共放送カン（Kan）は21日、イスラエルが交渉妥結の可能性を低く見て、停戦終了後の戦争再開準備に入ったと報じていた。

当時、同メディアは、イスラエルと米国が停戦開始直後から戦闘機と空中給油機を動員し、中東全域で訓練を進めており、最近ブラッド・クーパー米中央軍司令官がイスラエルを訪問した際には、攻撃目標リストなどを最終的に承認したと伝えた。