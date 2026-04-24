空気を悪くする人は何が問題なのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

空気を悪くする人の共通点

「なんか、この場、進まないな」

会議でも、打ち合わせでも、雑談でもいい。

誰か一人の発言をきっかけに、空気が重くなる瞬間がある。

意見が出る。

すると、その人がこう言う。

「それだとちょっと甘い気がする」

「もう少し詰めたほうがいいんじゃない？」

「完璧じゃないと意味がないよね」

一見、正しいことを言っている。

むしろ、責任感があって真面目な人ほど、こうした発言をする。

だが、その一言で少しずつ、空気が悪くなっていく。

問題は、能力でも性格でもない。

「すべてを完璧にしようとする姿勢」にある。

実は、空気を悪くしている人の多くは、

無意識にこの罠にはまっている。

「4分の3ルール」を使おう

完璧を目指すこと自体は悪くない。

だが、それを“すべての場面で求める”と、人も場も、動けなくなる。

この問題をどう乗り越えるか。

そのヒントになるのが、「4分の3ルール」という考え方だ。

あまり重要ではないと思われる部分で行き詰まったときは、チームの誰もが「4分の3ルール」と呼ぶルールに従ってよいことにした。つまり、中途半端は中途半端でも、半分なら不十分だが、4分の3程度できていればよしとするというものだ。 もちろん、本当なら中途半端な仕事はしたくない。誰もが、いい仕事をしたいと思っている。 しかし、すべてのことに完璧を求める必要はない。小さな問題で行き詰まったら、必要最低限の対処を施し、もっと大きな問題に取り組むのだ。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

空気を悪くする人と、よくする人の差はシンプルだ。

完璧にしようとするか、「ここまででいい」と進めるか。

前に進まない場は、だいたい前者で止まっている。

逆に、少し余白を残してでも進める人がいると、場は自然と動き出す。

もし、場が重くなると感じたら、

それは頑張りが足りないのではなく、頑張りすぎているサインかもしれない。

迷ったら、4分の3でいい。

それだけで、空気は変わる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）