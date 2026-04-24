超富裕層は「環境を汚すエリート」。人類の99％が1500年かけて排出する量を、上位1％の人類がわずか1年で排出！

環境保全は誰のため? リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンオフセット―。

すべて超富裕層が潤うための虚偽、巨大マネーのためのグリーン・ビジネスだった！

「サステナビリティ・クラス」とは、高学歴で可処分所得と意識が高い「いい人」たち。エコや倫理的正しさをSNSでアピールし、「環境」を意識した高額商品を買う余裕がある中流階級だ。彼らが「地球の未来のためだ」と思ってやっていたことは、実はグリーン・ビジネスに加担し、弱者を追いやり、格差を広げる原因になっていた……。新たな植民地主義ともいえる「グリーン・ビジネス」の実態を、豊富なデータをもとに明らかにした著書『欲と偽善のサステナビリティ』。サステナビリティの名のもとの「欲と偽善」を、気鋭の研究者が暴くセンセーショナルな意欲作より、一部の章をピックアップしてご紹介。

超富裕層は「環境汚染のエリート」

それでは根本的な問いから始めよう。グリーンな選択肢には本当に意味があるのか？ 自家用車を手放し、LEED認証の気候対応型コンドミニアムを買い、自転車通勤を始めれば、効果があるのか？

ドイツで実施されたある重要な調査で、善意だけでは限界があることが明らかになった。1012人の被験者のうち、環境に対する意識が高いと自認する人は、実際にグリーンなライフスタイルを送っている傾向が最も強かった。思わず納得したくなる。しかし問題なのは、グリーンなライフスタイルを送ることが、実際の環境に対する負荷とほとんど関係がない点だ。論文にはこうある。

――［エネルギー利用とカーボンフットプリントに関する］最も重要な予測変数は、第一に収入であり、第二に自宅の所有形態であることが分かった。言い換えれば、低収入層および賃貸住宅層と比較すると、高収入層および持ち家層の方が、より多くのエネルギーを消費し、より大きなカーボンフットプリントを示す傾向にあった……サンプルでは、環境に対する自己意識が高い被験者は、エネルギー使用量が少ないどころか、わずかに多く、環境意識が低いと回答した被験者よりも、カーボンフットプリントがやや多い。

つまり、自分をグリーン志向だと見なしている人たちは、カーボンフットプリントが多くなる可能性が高い。この調査は人口全体の横断調査だったが、それでは都市に暮らす人たちはどうなのだろうか？ 彼らの方が環境にやさしいのだろうか？ 一部のグリーン現代主義者らは、マンハッタンこそ最もグリーンな場所だという。だが、これまでの研究もドイツの調査と同じく、環境負荷の上昇を最も予測できる因子は収入であると一貫して示している。

例えばある調査では、「公共交通機関付近、自転車および歩行者にやさしい通り、人口密度の高い職住近接の地域に住むことを選ぶ」人たちを対象にした。そこで再び明らかになったのは、こうした新しい住民の方が、より高いカーボンフットプリントを示す傾向が強く見られることだ。

なぜこのような結果になるのだろうか？ 著者の説明によると、都市計画のプランナーは地域ベースの環境会計を利用するのが一般的だ。この環境会計では、例えば自動車の利用や建物の暖房など、特定地域内の温室効果ガス排出量を算出する。例えば、歩道が整備されていて、断熱効果の高い集合住宅がある地域なら、環境負荷が低いと評価される。しかしより包括的なアプローチには消費ベースの環境会計が含まれる。これには、食料や衣類、家電、航空機の利用など、購入する商品に内在する環境負荷も組み込まれている。消費も含めて考えると、人口密度が高く、歩きやすい都市部の排出量はそうでない地域の最大2倍まで膨らむ。コミュニティ単位では、人口密度が高いことで削減された排出量は、ほとんどが消費で相殺されてしまうのだ。ここでもう一度、調査担当者の言葉を引用しよう。

――例えばニューヨーク市の場合、郵便番号ベースの消費による一人当たりの排出量のモデルによれば、マンハッタンは人口密度が高いにもかかわらず、同地区の住民のカーボンフットプリントは、全米の裕福な都市に住む住民とほぼ同等であることが分かる。一方、高い人口密度と低い温室効果ガス排出量が両立しているのは、比較的人口密度が高く、低所得者層もしくは混合所得層が住み、交通の便の良い地区、例えばマンハッタン以外の行政区、特にブルックリン、クイーンズ、ブロンクスである。

富裕層の消費習慣が大きな環境負荷を生み出す

同じことが国や地域全体を対象とした経済セクターにも当てはまる。豊かな国々は今ではもう国内に汚い産業を抱えていないため、よりサステナブルだと考えられてきたという。汚い産業（製造業や農業）を成長志向でエコにやさしい情報テクノロジー（IT）やサービス産業に全て置き換え続ければ、サステナビリティは達成されたことになる。少なくとも、トーマス・フリードマンや、ヴァン・ジョーンズ、スティーブン・ピンカー、アンドリュー・マカフィーのような評論家たちはそう主張している。

しかしここでもまた、こうした計算は、対象産業が及ぼす特定地域への影響しか見ていない。経済産出高当たりで見ると、サービスセクターの環境負荷は比較的低いとされている。とりわけシリコンバレーを含む「知識経済」はそうした傾向にある。一見、もっともらしい話だ。しかし消費を考慮し始めると、景色は一変する。ある研究では、こうした産業に従事する労働者の消費も調査対象に含めることにした。テック産業の労働者は製造業の労働者よりも収入が高いので、消費財にかける金額が多い傾向にある。論文には次のようにある。

――各家庭の消費を会計に含めると、テック系のサービス産業も農業や製造業のように地球規模の気候や土地、水資源に悪影響を与えていることが分かった。これはテック産業が労働集約型で、数多くの労働者は裕福な消費者であり、彼らの消費習慣が大きな環境負荷を引き起こすからだ。それとは対照的に、農業や製造業のような一般的に「汚い」と見なされるセクターは、生み出す富は少なく、そのため消費も環境への負荷も比較的少ない。

これはそれほど意外なことではない。すでに、気候不平等に関する最も大規模で包括的な調査によって、最も裕福な人々が温室効果ガスの排出に最も関与していることが明確に示されている。消費を計算に入れると、「環境を汚すエリート」と呼ばれる最上位1％の超富裕層は世界の炭素排出量の16％を占める。これは、全人口の66％（約50億人）が排出する量よりも多い。

人類の99％が1500年もかけて排出する量を、上位1％の人類がわずか1年で排出するのだ。また、上位10％（これには、富裕国の中流階級だけでなく、いわゆる発展途上国の中流階級も含まれる）が、排出量全体の52％を占める。こうした格差はいわゆる発展途上国の国内でも顕著であり、中国、インド、南アフリカ、ブラジルのような国々では上位10％が下位10％の30倍から40倍の炭素を排出している。

また、世界の上位10％では、電子機器や家具のような消費財の製造・輸送に伴う炭素排出量が20％から50％高い。しかもこの層こそ、サステナビリティの価値と理想を声高に掲げる存在なのだ。ここに挙げた調査や他の多くの調査が明確に示しているのは、個人の排出量を示す最良の指標が、国の経済状況や本人の環境意識ではなく、個人の富であることだ。別の研究論文もこう指摘している――「環境への総合的な影響は消費水準で決まるので、富裕層の問題に対しては、グリーン化だけでなく、消費の削減で対応しなければならない」。

二酸化炭素の過剰な排出量のうち40％は米国

富裕層がどの国にもいるからといって、全ての国が同じだけの責任を負うべきだというわけではない。実際、現在直面している難局の主な責任は、早期に工業化を遂げた国々にあることが統計に示されている。たとえ、中国やブラジルやインドのように最近になって工業化が進んだ国々が追い上げているように見えるとしても、である。

例えば2020年に発表されたある調査では、安全なグローバル・カーボンバジェットを維持するための各国の排出枠、つまり「公平な分担」と、各国がそれをどのくらい超過したのかを算出している。それによると、世界の二酸化炭素の過剰な排出量のうち40％は米国に責任があり、29％は欧州連合が占めていることが分かった。それに対して、中国はカーボンバジェットを11％下回っていた。

世界の国々を「グローバルノース」と「グローバルサウス」で分類すると、世界全体のカーボンバジェット超過量のうち、92％をグローバルノース（米国、カナダ、欧州、イスラエル、ニュージーランド、オーストラリア、日本など）が占め、グローバルサウスは8％にすぎなかった。このように、富の格差だけでなく長期的な消費活動も大いに重要だ。こうした実態は、ふだん目にする「気候不正義」の姿よりも、はるかに過酷な現実を映し出している。

つまり、人や国の生産活動に伴う炭素排出量だけでなく、長期的な消費活動に伴う排出量を測定すれば、見えてくる景色は一変する。人は基本的に、裕福であればあるほど、結果的に休暇や家電や洋服や食べ物などに使うお金が増えて、環境負荷が大きくなる。消費する商品のエネルギー効率と物質効率の良さがこの構図にほとんど影響を与えないのは、単に消費規模が大きすぎるからだ。人口密度が高い場所に住むとか、徒歩で移動するとか、環境負荷が小さな仕事に就くとか、車を手放すといった環境にやさしい取り組みも、すべて帳消しにされる。（翻訳:保科京子）

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