DeNAの相川亮二監督が23日、記者の取材に応じ現在のチーム事情について答えました。

22日の試合では阪神に勝利し、現在5連勝中のDeNA。23日の試合は雨天中止となり取材に対応した相川監督は、4月の戦いについて「新しいポジションにトライする選手もいますし、そういうのを含めて試して作っていく月だと思います。何もしないで4月を終えることはないです。色々なことをトライできる月だと思っています」とコメントしました。

22日の阪神戦では、内野手登録の三森大貴選手がセンター、外野手登録の度会隆輝選手がサードでスタメン出場しました。

相川監督は三森選手について「彼が外野ができるようになれば色んなオプションがチームにできますし、今までだとどうしても代走から内野守備ということが多かった。それが外野手が間違いなく行けるのであれば、どこからでも先発じゃなくても起用できます」と期待を寄せます。

さらにサードで出場した度会選手についても「度会はサードが決して上手いとは言わないですけど、ビハインドの場面から攻める時に外野からサードに来られるというのも含めて、色々なチームとしての流れや形が作れつつある」と言及。チームづくりにおいては、「4月が終わりではないので、そういうのも含めてできるだけ早く形を作りたい」と話しました。