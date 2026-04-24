「早く死ねば得」…人間爆弾「桜花」の搭乗員が語った、日本海軍の「陰惨な制裁」の実態【太平洋戦争】

太平洋戦争末期、日本海軍は、1.2トンの爆弾に翼とロケットをつけ、それに操縦席をつけたような形の特攻兵器「桜花」を開発、実戦に投入した。「人間爆弾」とも呼ばれた桜花は、母機の一式陸上攻撃機に懸吊され、投下されたら滑空で、あるいはロケットを吹かして敵艦に突入する。のべ10回の出撃で、桜花は米駆逐艦1隻を撃沈、6隻に損傷を与えたが、その戦果はとても犠牲に見合うものではなかった。生き残った元桜花搭乗員は戦後も長く結束を保っていたが、今年（2026年）、ついにその最後の一人が亡くなった。

私は2023年6月、『カミカゼの幽霊 人間爆弾をつくった父』（小学館）という本を上梓している。大戦中、桜花を発案し、終戦直後に自決したとされながら、戦後は戸籍も名前も失ったまま半世紀近くを別人として生きた大田正一とその家族の数奇な運命を描いたノンフィクションだ。この作品のなかで大きな役割を占める桜花特攻隊員が、貴重な日記を残していた。「死」を目前にした隊員の目に映っていたものとは――。（第1回後編）

【前編を読む】「くだらんものを発明しやがって」…人間爆弾「桜花」で死ぬはずだった元搭乗員が語った、「桜花の発案者」に対する思い

バッターで尻を思い切り叩かれる

佐伯にとっては、特攻兵器に乗ることよりもむしろ、さしあたって日常生活のなかで「バッター」（海軍精神注入棒）と称する棒で思い切り尻を叩かれることのほうが心配だった。通常、これの被害を受けるのは最下級の兵だけだが、大戦後期には兵歴の浅い下士官も殴られたという。部隊によって気風がちがい、バッターの加減も異なるが、海軍のなかでも、士官の知らないところで行われる下士官兵だけの陰惨な制裁だった。

一緒に転勤してきたF兵曹が、10日ほど早く入隊したH兵曹に聞くと、この10日のあいだに二度、「総員整列」がかけられ、古手の下士官によるすさまじいバッターの嵐が吹き荒れたという。兵舎の隅にはバッターが何本も置かれ、「第一分隊専用」とか「空ゆく勇士の魂」「海軍精神注入棒」などと墨で黒々と書かれていた。ふたたび「神雷の回顧」より。

〈日本海軍で、バッターをもって下級軍人を教育するということは常識化していた。しかし、何人もこれによって心腹するということはあり得なかった。たとえ命令通り動いたにせよ（無茶な）、それは畏敬しての心理から動いたものでなかった（中略）ただその通りにしなければまた痛い目に遭わされるという自警から行い、走るだけのことである。（中略）

年次の古い下士官たちにとっては、こういう「特攻」というドタン場にあっても、下の者を可愛がってやろうという思いやりはチリ一つ持ち合わせがなかったのである。（中略）

だから、ちょっとしたことでも、遠慮や会釈はしなかった。（中略。夕食後、総員整列の号令がかけられ、古手の下士官による説教のあと）

かくて一人ずつ引き出され、バッターを振り上げられるままに尻を任せ、あちらでもこちらでも、ばったん、べったんというすごい響きの籠った音が痛みを込めて烈しく鳴る。〉

古参の下士官が代わる代わるにバッターを振るい、解散が告げられるまでに2時間もかかることがあったという。兵舎では古い搭乗員は二段になった寝台で寝るが、若い搭乗員は床の上にシラミの沸いた毛布を並べてごろ寝である。痛む体を毛布の上に横たえて、ほとんどの者が寝静まったあとでも、もっとも年次の若い搭乗員たちは上級者の飛行靴を黙々と磨いている。そして朝になればまた、靴の磨き方に文句を言われ、殴られるのだ。

〈「早く死ねば、それだけ得だ。何も苦労して長生きすることはない。長生きしたとてせめてあと半年とない命だ」

ああ、海軍にただ一つの秘密兵器「神雷」（注：桜花）を扱った捨て身の特攻隊は、かような戦に対する心境を加味している兵らをもっていたのである。（中略）

N兵曹は、甲板整列のあった度に自分たちに言った。

「要するに、バカになればいいんだよ。ここでいくらあいつ（古い下士官）がバカなことを言おうと、それに反駁する自由はこちらにはないんだ。いくら無理を言われても、ヘイヘイと聞き流して、気にかけなかったらいい。なぐられればそれでいいんだ。それが軍隊、海軍なのだからな」〉

やがて、飛行訓練が始まる。佐伯のような水上機出身者はまず、零戦に乗って陸上機の性能を知らなければならない。K1は高度3000メートルで投下されるので、零戦で高度3000メートルまで上昇し、エンジンを切って滑空で基地に着陸できるように訓練する。訓練用の零戦は中古品ばかりだが、故障もせずに飛んでいたという。

零戦での滑空訓練が終わると、順次、K1の搭乗訓練がはじまる。K1ももとは桜花の練習機型だから、帰還のための車輪などつけることはできない。車輪の代わりに橇をつけ、翼端には地面につかないよう半円状のプロテクターが取り付けられた。K1の着陸地点は、飛行場南側の広い草原である。そして、K1に各自一度ずつ乗れば、「技倆A」、すなわち、いかなる状況でも作戦可能な搭乗員とみなされた。

方向感覚もわからず、頭も真っ白

「神雷の回想」には、大田正一のことも書かれている。大田は桜花を発案後、中尉に進級していた。

〈「あいつだぜ」F兵曹が指さして言った。

「大田中尉だ、コン畜生め」

「あいつがくだらんものを作ったために、われわれが死ぬるんだ」〉

――これは、70年後、大田の息子、大屋隆司に話した内容そのままである。

そして佐伯は、昭和20年1月17日、K1の搭乗訓練のさい、事故で重傷を負う。以下は、佐伯が私のインタビューに語った言葉である。

「陸攻からK1に乗り込んだら、さっきまでついていたはずの、額の防護物（着地のさい、前のめりになって計器板に頭を打ちつけても大丈夫なよう飛行帽前面につける）がなかった。いくら探しても見当たらず、準備に手間どったせいか陸攻はまた、旋回を始めました。

桜花の操縦席は爆弾倉の中なのと桜花の翼が邪魔になって、自分がどこを飛んでいるのか、方向感覚さえわからない。それでやっと、隙間から利根川らしいものが見えたとたんに、何の合図もなく投下されたんです。投下のときのマイナスGで体が浮き上がり、K1の風防の天井にしたたか頭をぶつけました。頭の中が真っ白になって慌ててしまい、K1の飛行特性のことなど頭から飛んでしまいました。失速は御免だと操縦桿を突っ込み、ふと速力計を見たら250ノット（時速約463キロ）を指しとった。正規の速度は170ノット（315キロ）だからスピードの出しすぎです。それに操縦桿を突っ込みすぎたものだから地面がすごい勢いで迫ってくる。

操縦桿を引くと、また舵が効きすぎて上昇をはじめた。外を見たら、飛行場がはるか向こうに見える。いつの間にか基地から遠ざかる方向に飛んでいたみたいです。しかも閉めたはずの風防が風圧で開いて、それを力いっぱい閉めようとする間にも高度は下がっていく。左旋回で飛行場に戻ったのはいいけどスピードがつきすぎていて接地ができない。それで、強引に機体を地面にこすりつけて止まろうと思ったら、K1が地面でバウンドして飛行場外の砂利の山にぶつかったんです。そこで意識を失ったんですが」

36針縫う怪我で生き残る

砂利の山を越えて向こう側に落ち、ひっくり返ったK-1から、佐伯は瀕死の状態で引き出された。佐伯の傷は両足打撲と頭と顔に36針縫う裂傷。一週間は目が見えなかったという。

このため、佐伯は神之池基地に残され、結果的に生き残ることになる。

K1での人身事故は終戦までの9ヵ月のあいだに4件、うち死亡事故は2件で死亡者2名。。海軍航空隊の事故による殉職者の総数は、昭和19年が476名、昭和20年が611名だから、他の機種に比べてけっして多くはない。K1による殉職者数は全体の0.2パーセントにすぎないが、じっさいの事故の件数よりも、投下直後に数百メートルも落下し、滑空に入るまでがきわめて不安なこと、エンジンがないために着陸に失敗したらやり直しが利かないことが、搭乗員に与えたプレッシャーは大きかった。（第2回に続く）

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