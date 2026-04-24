最速100.6マイル…防御率0.38＆被打率.141の2冠

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。勝敗は付かなかったものの、6回5安打無失点、7奪三振の好投。降板直後、球団公式が公開した1枚の写真に米ファンは騒然。「オーラがすごい」と反響が寄せられている。

圧倒的な投球を見せた。初回2死一、二塁のピンチを背負うも、シュミットを空振り三振に仕留めて窮地を脱した。ここからエンジン全開。11者連続でアウトを奪うと、最大の山場となった6回2死二、三塁でも再びシュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。大谷は雄叫びを上げ、右こぶしを握った。

大谷の降板後、ドジャース公式X（旧ツイッター）は吠えるような絵文字を3つ添え、1枚の写真をアップした。シュミットを三振に仕留めた大谷を、一塁ベンチ付近から激写したもので、気合いがみなぎってる様子が伝わってくる。

米ファンからは「オーラがすごい」「これぞ史上最高の選手だ」「私のプリンセスぅぅぅぅぅ!!!」「管理人さん、彼に伝えてください。彼は私の肺の空気であり、私の人生の光です」と写真を絶賛する声が殺到。また、「今一番最高の投手」「二刀流モンスターが帰ってきたし、以前より強い」「もうサイ・ヤング賞を彼に渡せ」と、投球を称える反応も多数寄せられた。

大谷はこの日、最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、無四球の好投を見せた。防御率は0.38、被打率は.141に達し、両部門でリーグトップに立った。しかし降板直後にドレイヤーが3ランを許し、チームは完封負け。打者・大谷も4打数無安打に終わり、連続試合出塁記録は53試合で途切れることになった。（Full-Count編集部）