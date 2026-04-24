取手シニア・石崎学監督が解説…リスクを排除した挟殺プレーのコツ

挟殺プレーは、小中学生にとっては極めてミスが起きやすい。中学硬式野球の強豪「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督は、「入団直後の1年生にやらせると、まずアウトにできない」と、その難しさを指摘する。ミスが起きる最大の原因は不必要な“ボールの往来”が増え、リスクが高まることにある。

取手シニアが3年間徹底し続けるのは、ボールをやり取りする回数を極限まで減らし、いかに最短時間でタッチに持ち込むかという「ルール化」だ。その核心は、投げ手ではなく「受け手」が主導権を握る点にある。

1つ目のルールは、受け手が判断して動くこと。ランナーとの距離を詰め、タッチできる距離になったと判断した瞬間に、受け手が前へ出る。この動きこそが投球の合図だ。投げ手側は「受け手が動いたら、有無を言わず投げる」。この連動を徹底することで、無駄な“追いかけっこ”を排除する。

2つ目は、投げられたら走りながら捕ること。もし投げ手が「これ以上追ったら逃げられる」と判断してボールを離した場合、受け手は止まって待ってはならない。前へ走り出しながら捕球することでランナーに切り返す隙を与えず、一気にアウトへと追い詰められる。

驚くべきは、偽投を原則禁止にしている点だ。石崎監督は「上のレベルで偽投に引っかかるランナーはいない」と断言する。偽投は味方の受け手を惑わせ、衝突や追い抜きといった最悪の事態を招くリスクの方が高いという。

「進塁を一つでも防ぐために、早い時間帯でアウトにする」。取手シニアが誇る鉄壁の守備は、こうした「個人の感覚」に頼らない組織的なルールの徹底によって築かれている。（First-Pitch編集部）