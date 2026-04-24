2026年4月21日、東京・元赤坂の明治記念館で「第58回愛育班員全国大会」に出席された秋篠宮妃紀子さま。

【写真】紀子さまの“和洋折衷”な着こなし全身姿を見る。ほか、チャリティーコンサートで”クッキリドレス”をお召しの佳子さまなども

恩賜財団母子愛育会の総裁を務める紀子さまは、式典で「必要な時に助けてくれる人、優しく寄り添ってくれる人がそばにいるのは、どんなに心強いことでしょう。皆さまが地域のつながりを大切にされ、こうした活動に尽力してこられたことに感謝いたします」とお言葉を述べられた。

この日、紀子さまは、赤みを含んだ落ち着いたピンク色のセットアップをお召しになっていた。和装の生地を思わせるような細やかな凹凸とほのかな光沢が自然な華やかさを添えていた。

また、セットアップと同色の帽子は横にほどよいボリュームを持たせたデザインで、フォーマルでありながら、やわらかな印象となっていた。

さらに、落ち着いた色味や素材感に対し、パールという西洋的なアクセサリーを合わせることで、落ち着きの中に明るさと軽やかさをプラス。

ヒールやバッグはブラウン系で統一。暖色同士の組み合わせながら、色の濃淡によって全体にメリハリを生み、装いを引き締めていた。

この日の装いは、どこか和を感じさせる落ち着いた雰囲気と、パールの華やぎがうまく組み合わさった着こなしといえそうだ。