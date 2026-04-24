ダメな「おしっこの仕方」が招く悲劇…「しぼり出す」のは間違いだった

「出し切ろう」と頑張ってはいけない

「そもそも『おしっこの仕方』を間違えている人が多い。そのせいで年を重ねて前立腺が肥大したときに、排尿に障害をきたす人が大勢います」

こう語るのは、これまで2000件以上の前立腺肥大の手術を手掛けてきた神楽岡泌尿器科院長の渋谷秋彦氏だ。

膀胱のすぐ下で尿道をドーナツ状に取り囲んでいる前立腺は、精液の一部を作る男性にしかない臓器である。正常な状態ではクルミほどの大きさだが、加齢とともに肥大していく性質があり、50代では程度の差こそあれ全員が経験するものだという。

そして、尿道が圧迫されて尿が出にくくなる、トイレに行っても残尿感があるなど、「前立腺肥大症」の症状が出始める。

しかし、すべての人に症状が出るわけではない。

「肥大の仕方は100人いれば、100通りあります。肥大しても尿道圧迫の方向などによって症状が現れないこともあります。

そしてこれが大切ですが、膀胱が柔らかく、しっかりポンプの機能を果たしていれば、症状は出にくい。膀胱が健康なら血の巡りもよくなり、前立腺の肥大も抑えられます。

つまり生活習慣の改善や日々のトレーニングで対策が打てるのです」（渋谷氏）

「単なる加齢」で済むか、あるいは「排尿トラブル」へと繋がるかの分岐点は、まず日々のトイレの仕方に潜んでいるという。

渋谷氏がもっとも危惧するのは、おしっこの際に腹圧をかけて「絞り出す」人だ。長時間の移動前や会議前、「全部出し切っておかなければ」と無理にいきんでいないだろうか。本来、排尿とは外力を加えず自然に出すのが理想的だ。

「お腹に力を入れて絞り出している方は、後々膀胱が硬くなり、排尿障害が出やすくなります」（渋谷氏）

筋肉のバランスが崩れ、緩めたい時に尿道の蛇口が逆に閉まってしまうといった「変な癖」がつくことで、かえって頻尿や尿漏れを招くのだ。

放置すれば激痛、カテーテルが待つ

こうしたトラブルを放置すると、事態は悪化していく。

最初は「夜中に何度もトイレで起きる」「なんだかキレが悪い」といった症状だが、進行すると膀胱の壁にポケットができる「膀胱憩室」や、残った尿に石ができる「膀胱結石」を引き起こす。さらに深刻化すれば、膀胱がパンパンになっても自力で出せず、溢れた尿が勝手に漏れ出す「溢流性尿失禁」や、完全に詰まって激痛を伴う「尿閉」が起きる。こうなれば、尿道に管を通すカテーテル生活を余儀なくされる可能性も高い。

順天堂医院の井手久満特任教授も、生活習慣の重要性を説く一人だ。井手氏によれば、前立腺肥大のリスク因子である運動不足やメタボは、実は「前立腺がん」のリスクとも重なっているという。

「国立がん研究センターが実施した日本人の疫学調査によると、がん全体で捉えた場合、コレステロール値の高さが発がんリスクに直結するというデータは示されていません。しかし、これを『前立腺がん』に限定して分析すると、コレステロール値が高い人ほど罹患しやすいという結果が出ているのです。

肥満によって男性ホルモンであるテストステロンが減少することなどが、原因として考えられます」

つまり、肥大症を防ぐ習慣は、同時にがんからも身を守る盾となるのだ。

後編を読む『「コーヒーを1日3杯以上飲む」習慣が防ぐ「ガンの名前」』

「週刊現代」2026年4月27日号より

【つづきを読む】「コーヒーを1日3杯以上飲む」習慣が防ぐ「ガンの名前」