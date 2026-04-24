「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）＆木原龍一（33才）ペアが4月17日、現役引退を発表した。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得し、一躍注目が集まった2人。苦難の末に頂点にたどりついた2人が次に目指すものとは──。【前後編の後編】

【写真】結成直後、まだあどけない表情の“りくりゅう”ペアのツーショット。他、移動中や練習中も仲がいい“りくりゅう”ペアのツーショットなども

一緒に滑ったときからお互いに「この人しかいない」と確信

木原がシングルで思うような結果を出せず、ペアに転向したのは2013年のこと。その頃、2026年の五輪は木原の視野に入っていなかった。

「2014年に高橋成美さん（34才）と組んで初出場したソチ五輪ではフリーに進めず、その翌年のインタビューでは『あと2度は五輪に出るつもりで頑張ります』と語っていました。2022年の北京五輪を競技生活の節目にする意向だったということです」（フィギュア関係者）

しかし2019年夏、三浦との出会いで木原の人生は一変する。きっかけは、のちにりくりゅうのコーチを務めるブルーノ・マルコットさんが「相性がよさそうだから一緒に滑ってみて」と2人を引き合わせたことだった。

「最初に一緒に滑ったときからお互いに『この人しかいない』と確信し、数日後にはペアを結成しました。2人はコーチとしてブルーノさんに白羽の矢を立て、カナダに拠点を置いて猛練習に明け暮れました」（前出・フィギュア関係者）

ここから驚異の成長曲線を描いた2人は、3年後の世界選手権で銀メダルを獲得。このとき、世界の頂点に立つ姿を明確にイメージするようになったという。その直後の取材で今後の目標を問われた木原は自信とともにこう答えた。

「ぼくは8年後に37才。でも（世界選手権3位の）エリックは37才なんですよ。まだまだいける」「やっぱり4年じゃ足りない。8年後までやろう」──だが、りくりゅうが世界の頂点に上り詰めるまでにそれほど時間はかからなかった。2022年にグランプリファイナル、翌年に世界選手権を初制覇し、ミラノでは五輪チャンピオンに輝いた。

「りくりゅうはいまが最盛期でしょう。まだ数年は試合でも充分通用する演技ができると思います。ただ、2人は金メダルを取るために厳しい練習や食事制限を課し、プライベートを犠牲にして競技に打ち込んできました。しかもここ数年は2人ともけがに悩まされており、体は満身創痍。そんな状況でストイックな生活をまた4年続けるというのはあまりに酷な話です。ここで有終の美を飾りたい、という思いになったのでしょう。

2人は帰国後、束の間のオフを堪能したといいます。3月上旬には坂本選手らと1泊2日で北海道を旅行したとか。家族や友人と過ごしながら3月上旬には引退の意向を固めました」（前出・フィギュア関係者）

「日本をペア大国にする」という未来

三浦は24才で、木原は33才。結婚や出産などでライフステージが変わった同年代もいるだろう。

「年頃の2人ですが、競技のために恋愛はご法度だったようです。ペアやアイスダンスの選手の中には、自分のパートナーが異性と話しているだけでジェラシーを感じる人もいる。そういった小さな疑心暗鬼の積み重ねが、大きな事故につながりかねないのがペア競技なんです。その点、りくりゅうは氷上ではもちろんのこと、私生活もずっと一緒で、互いに手料理を振る舞い合う仲でした。それも2人がうまくいった秘訣のひとつかもしれません」（前出・フィギュア関係者）

まだ若い三浦に対し、いまのペアを解散して競技を続けては、との声もあった。だが、五輪後の会見で彼女自身が「木原選手が引退するときは私も一緒に引退するとき。私が違う人と組んで続けることは絶対ないです」ときっぱり否定した。"りくりゅうペアの永遠"を誓った2人には、思い描く未来がある。

「日本をペア大国にすることです。ペアは男女シングルと比べると国内の競技人口が圧倒的に少ないですからね。今後は2人でもっと多くの人にペアを知ってもらう活動をしながら、将来的には指導者になりたいそう。りくりゅう自身はいいコーチ陣に恵まれたことを感謝していますが、それでも、いまの子供たちを教えるには、時代に合わせて指導法を変える必要があると感じているみたいです。

ペア大国のひとつ、中国では、2000年代に活躍し2007年に結婚、2010年のバンクーバー五輪で金メダルを獲得した申雪＆趙宏博組が、引退後にふたりでアイスショーを主催したりコーチとして若手を指導することでいまの地位を築きました。りくりゅうの今後の活動が、日本ペアの未来を左右することは間違いありません」（前出・フィギュア関係者）

舞台が変わっても、2人の物語はずっと続いていく。

※女性セブン2026年5月7・14日号