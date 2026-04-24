量産モデルは10月発表

スマートは、小型車ブランドとしての原点に立ち返り、『フォーツー』の4代目モデルを投入する。来年、欧州最小クラスのEVとして発売される予定だ。

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今回公開されたコンセプトカーは『コンセプト＃2（Concept ＃2）』と呼ばれ、量産化される際には『＃2』と命名されることになる。「妥協のない都市走行性能」を目指して設計された2人乗り車だ。



コンセプト＃2 スマート

親会社であるジーリー（吉利汽車）が開発したエレクトリック・コンパクト・アーキテクチャー（ECA）プラットフォームを採用しつつ、デザイン面ではブランドの創設元であるメルセデス・ベンツが主導した。

詳細な技術仕様は10月のパリ・モーターショーで公表される予定だが、航続距離は約300kmに達し、バッテリーを10％から80％まで20分未満で充電できるとされている。

また、コンセプト＃2にはV2L（外部給電）機能も搭載されており、これは量産モデルにも採用される見込みだ。これほど小型のEVにV2Lが実装されるのは珍しい。

全体的に、スマートの最新ラインナップの影響を色濃く受けつつも、先代モデルを特徴づけていた「四隅に車輪」というレイアウトと超コンパクトなサイズを継承しており、最小旋回円（直径）はわずか6.95mを実現している。

コンセプトカーの全長は2792mmと、先代フォーツーより約100mm長いが、現在欧州で販売されている乗用EVの中では最も短く、超小型四輪車（または四輪バイク）のカテゴリーに分類される。

プレミアム志向を強める

スマートによると、新型＃2はプレミアム化しつつ、コンパクトなボディサイズの中で「室内空間を巧みに最大化」するという。これは、先代モデルが内燃機関車のプラットフォームをベースにしていたのに対し、新型ではEV専用プラットフォームを採用した結果だ。

インテリアはまだ公開されていないが、非常に簡素だった初代モデルよりも、はるかに豪華で上質な仕様になると言われている。



コンセプト＃2 スマート

エクステリアと同様に、インテリアも「本質まで削ぎ落とした」ミニマルなレイアウトになるものの、レザーの多用、半透明の表面処理、そしてツートンのゴールド塗装によりプレミアム感を演出するだろう。

メルセデス・ベンツのスマート担当デザイン責任者であるカイ・ジーバー氏は、「シティカー（小型車）は単に課題を解決するだけでなく、喜びを呼び起こすべきである」という同社のビジョンを体現していると述べた。

「コンセプト＃2は、フォーツーの象徴的なデザインの伝統を受け継ぎつつ、機能性がファッションとなる新たな時代において、わたし達の大胆な個性を表現しています。これは単なる実用性にとどまらず、個人のアイデンティティを真に拡張する存在となるのです」

新型＃2の価格に関する発表はまだないが、プレミアム志向のデザインと最新技術を取り入れることから、約2万2000ポンド（約470万円）だった先代モデルよりも高価格帯となる可能性がある。

4人乗りの『フォーフォー』の後継車を投入する計画があるかどうかについては、まだ明らかになっていない。もし、そのようなモデルが登場すれば、ルノー5 Eテック、シトロエンe-C3、そして間もなく登場する新型DS 3といったライバルと対抗することになるだろう。