宮近海斗、親友・神宮寺勇太との絆 Travis Japanメンバーも“リーダー像”を語る
4月24日放送の『A-Studio＋』に、Travis Japanの宮近海斗がゲスト出演する。現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で刑事・石坂直樹役を演じる宮近の素顔に、家族や仲間の証言から迫る内容となっている。
【写真】神宮寺勇太との”絆”を明かした宮近海斗
番組では笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が、宮近の母や妹、義姉、さらに溺愛する甥にも取材を実施。幼少期は泣き虫だったというエピソードや、アイドルの道へ進むきっかけとなった“強い後押し”の存在が明かされる。普段多くを語らない妹からは本音の言葉やライブへの鋭い指摘も飛び出し、家族だからこそ知る一面が浮かび上がる。
さらに鶴瓶は、先輩の井ノ原快彦にも話を聞く。井ノ原は宮近について「信頼できる人」と語り、その人柄を高く評価。プライベートでの意外な呼び名や、旅行に行くほどの親交の深さ、ドラマ共演時の裏話なども披露される。
一方で藤ヶ谷は、15年来の親友であるNumber_iの神宮寺勇太に取材。10代からともに過ごしてきた思い出や最近の交流について語られ、「悩みを相談できる数少ない存在」という関係性が明かされる。現在も頻繁に連絡を取り合い、「互いに刺激を与え合っている」という言葉から、変わらぬ絆が伝わる。
また、Travis Japanのメンバーからはリーダーとしての宮近の姿について証言が寄せられる。「今だからこそ伝えたい感謝の言葉」が贈られる場面では、宮近の目に涙が浮かぶ一幕もある。共に歩んできた仲間との関係性や、7人で描く未来への思いが語られる。
【写真】神宮寺勇太との”絆”を明かした宮近海斗
番組では笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が、宮近の母や妹、義姉、さらに溺愛する甥にも取材を実施。幼少期は泣き虫だったというエピソードや、アイドルの道へ進むきっかけとなった“強い後押し”の存在が明かされる。普段多くを語らない妹からは本音の言葉やライブへの鋭い指摘も飛び出し、家族だからこそ知る一面が浮かび上がる。
一方で藤ヶ谷は、15年来の親友であるNumber_iの神宮寺勇太に取材。10代からともに過ごしてきた思い出や最近の交流について語られ、「悩みを相談できる数少ない存在」という関係性が明かされる。現在も頻繁に連絡を取り合い、「互いに刺激を与え合っている」という言葉から、変わらぬ絆が伝わる。
また、Travis Japanのメンバーからはリーダーとしての宮近の姿について証言が寄せられる。「今だからこそ伝えたい感謝の言葉」が贈られる場面では、宮近の目に涙が浮かぶ一幕もある。共に歩んできた仲間との関係性や、7人で描く未来への思いが語られる。