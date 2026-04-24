「月5,000円の医療保険、すぐに入院して給付金をもらえば元が取れるやろ？」大阪のとあるファミレスで、保険代理店のプランナーにそう熱弁する年収500万円のマサルさん（仮名・53歳独身）。「保険は計算通りにいかないときのお守りです」と反論する保険代理店。果たして保険に「元を取る」という考え方は正しいのでしょうか。多くの日本人が陥りがちな「保険＝得をするツール」という誤解と、民間保険との正しい付き合い方について、1級FPの桐山昌也氏が解説します。

「ずっと健康やったら、元を取れへんやん」独身男性が熱弁する〈保険の損得論〉

「……なぁ、お姉さん。俺も53歳やし、腰もガタくる思て、真面目に考えてみたんやけどな」

大阪・阿倍野のとあるファミリーレストラン。中堅メーカーで働くマサルさん（仮名・53歳）は、向かいに座る女性に語りかけます。

彼女は30代後半の保険代理店のプランナーで、バツイチであることをオープンにし、持ち前の明るさと人間力で勝負するやり手です。

マサルさんは年収500万円ほどで独身。年齢的にも体のあちこちにガタがきていると感じ、真剣に医療保険を検討しようと話を聞きにきたところでした。マサルさんはテーブルの上のパンフレットを指差します。

「この医療保険、月5,000円やろ？ 年間で6万円。これな、1年後に入院してガツンと給付金もろて、その翌年にスパッと辞める。これが一番得な計算になると思うねん。ずっと健康やったら、これ、元を取れへんやんか。なぁ、そう思わん？」

「緊急連絡先に私の名前書いてええよ！」プランナーが語る〈保険はお守り論〉

マサルさんの発言に対して、保険代理店の女性は笑顔で応じました。

「お兄さん、またそんな極端なこといわんといてー。人生、計算通りにいかへんからこその保険やないですか」

彼女は自身の経験を交えて話を続けます。

「私な、離婚して一人でやり直したとき、ほんまに不安やったんです。お兄さん一人やろ？ もしほんまに倒れたとき、誰が病院駆けつけてくれます？ 私、お兄さんが入ってくれたら、『緊急連絡先』に私の名前書いてええよ！ ……なんてね、冗談ですよ。でもそれくらい、いざというときに頼れる存在になりたいっていうことですよ」

「ははは！ お姉さんが緊急連絡先か、そら心強いなぁ」

マサルさんは嬉しそうに笑うと、「ちょっと待って、喉乾いたわ。ジンジャーエールにカルピス混ぜてくるわ」と席を立ち、本日3杯目のドリンクバーへ向かいました。

ジンジャーエールにカルピスを混ぜながら…「損得勘定vsお守り論」の勝負の行方

席に戻ってきたマサルさんは、再び資料を見ながら、スマホの電卓を叩き始めます。

「でもな、やっぱり早めに入院して給付金もらわな、結局は元を取れへん。なぁ、お姉さん、正直なところどうなん？」

あくまで「元が取れるか」にこだわるマサルさん。保険代理店の女性は少し困ったように、しかしキッパリといいました。

「お兄さん、頑固やなぁ。あのね、保険は『お守り』なんです。単なる数字やなくて、お兄さんがしんどいときに『独りやない』と思えるためのお札みたいなもんですよ。安心を数字だけで割り切るのは、ちょっともったいない気がしますわ」

マサルさんは6杯目の謎のミックスドリンクを楽しみながら、さらに「入院日額」の妥当性について熱弁を振るい始めます。

二人の「損得勘定vs保険お守り論」の攻防戦は、ファミレスの片隅でまだまだ続くのでした。

【1級FPが解説】「損するからこそ意味がある」保険料の半分は経費という現実

マサルさんのように、多くの人が「保険＝得をするためのツール」という誤解を抱きがちです。しかし、保険の本質を知れば、その考えがいかに危ういかがわかります。FPの視点から、保険との正しい付き合い方を紐解いていきましょう。

1. 知られざる保険料の「原価」の正体

かつてライフネット生命が業界の慣習を破って公開し、大きな話題になったのが保険料の内訳である「付加保険料（手数料）」の大きさです。

保険料＝純保険料（原価）＋付加保険料（経費）

・純保険料（原価）：将来、誰かの保険金支払いに充てられる、いわば「原価」

・付加保険料（経費）：保険会社の運営費、広告費、営業職員の報酬等

驚くべきことに、日本の医療保険のなかには、この「付加保険料」が全体の20〜50％に達するものも少なくありません。もしこれが50％なら、5,000円払った瞬間に半分の2,500円は保険会社の経費として消えている計算です。統計的に設計された商品である以上、加入者全体で見れば必ず「払い損」になるのが保険の宿命なのです。

マサルさんが指摘したように、医療保険で元を取れるのは、かなり限定された状況になりがちです。

2. 「元を取る」という発想が招く、小さなリスクへの執着

「入院1日につき5,000円」といった給付金で元を取ろうとするのは、実はあまり合理的ではありません。

なぜなら、2026年現在の日本には「高額療養費制度」という強力な公的保障があるからです。一般的な収入の方であれば、大病をしても月々の自己負担額には上限があります。100万円程度の貯金があれば、医療費だけで人生が破綻することはまず考えられません。

割高な備えに躍起になるよりも、その分を貯金に回すほうが、よほど効率的なのです。

3. 保険が真価を発揮する場所

では、保険は不要なのでしょうか？

答えは「NO」です。保険の真の役割は、「起きたら人生が即座に破綻する巨大なリスク」を他者に肩代わりしてもらうことにあります。

・医療保険（小さなリスク）： 数十万円の損。貯金があればカバー可能であり、本来は保険に頼る必要性は低い。

・自動車保険・賠償責任保険（巨大なリスク）：たとえば運転中に事故を起こし、相手を死傷させて数億円の賠償命令が出た場合。これは個人の貯金では到底賄えず、人生は即座に破綻。

一生かかっても払いきれない数億円の負債から身を守ること。これこそが、高い手数料を払ってでも民間保険を利用する唯一にして最大の意義です。

保険は「損をして当たり前」が一番幸せな理由

保険で「元が取れなかった」と悔しがるのは、いい換えれば「大きな不幸に見舞われなかった」という最高の幸せを享受した証拠です。

本当の安心は、「破綻を防ぐ最低限の保障」と「自由に使える自分の貯金・投資」のバランスのなかにあります。

「その保障は、本当に入っていないと人生が詰むものか？」という基準で、一度ご自身の保険を見直してみてはいかがでしょうか。浮いたお金は、あなたの人生を豊かにするために使いましょう。

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士