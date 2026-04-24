＜速報＞「68」の吉田優利が首位と1打差でホールアウト 連覇かかる西郷真央は3連続バーディで巻き返し中
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。
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日本勢は15人が出場。午後組の吉田優利が、前半3番と4番、さらに後半15番と16番での連続バーディなどもあり5バーディ・1ボギーの「68」でホールアウトした。首位と1打差の4アンダー・3位グループで、現在、日本勢の最上位につけている。馬場咲希は前半の14番から3連続バーディを記録するなど、3アンダーでプレーしている。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、前半12番でダブルボギーを叩くなど序盤から苦戦に。前半を4オーバーで折り返したが、直後の1番から3連続バーディを奪い、現在1オーバーと巻き返している。勝みなみが1アンダー、古江彩佳がイーブンパーグループにつける。この他、笹生優花、岩井千怜もプレーしている。午前組では、昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらが、5アンダー・2ボギーの「69」でホールアウト。3アンダーと好位置につける。イーブンパーの山下美夢有、西村優菜、1オーバーの原英莉花、竹田麗央、岩井明愛、2オーバーの畑岡奈紗、4オーバーの佐久間朱莉がすでに初日のラウンドを終えている。現在トップには5アンダーのイ・ソミ（韓国）とパティ・タバタナキト（タイ）が立っている。
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