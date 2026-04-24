植草克秀、英国“高級SUV”新車購入→7日後の“悲劇”を赤裸々告白 おぎやはぎ絶叫「やだなぁ〜最悪」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に、少年隊でデビューし、現在、俳優・歌手として活躍する植草克秀が出演。芸能界屈指の車好きとして知られている植草の愛車遍歴にせまる。
【写真】植草克秀、英国“高級SUV”新車購入→7日後の“悲劇”を味わった愛車の全貌
もともと四駆には興味がなかったものの、友人に誘われて『ランドローバー・ディスカバリー』（初代）を見に行ったという植草。ところが、実物を見るなりその魅力に一目惚れし、好みのエンジ色のモデルを即決で購入したという。
事件が起きたのは、納車からわずか1週間後のこと。 オフロードの世界一過酷なレースといわれる“キャメル・トロフィー”で激走するディスカバリーの映像を観た植草は、そのタフな格好良さに改めて心奪われる。「こんな走りができるんだ！」と感銘を受けた植草は、なんとその直後、ある驚きの行動に出たのだそう。
あまりに衝撃的なその行動と、その後に迎えた悲劇的な結末に、おぎやはぎの2人も思わず「なんてことするの〜！」「やだなぁ〜新車で！最悪」と絶叫。新車購入からわずか7日で起きた、前代未聞の“事件”の全貌を語る。
【写真】植草克秀、英国“高級SUV”新車購入→7日後の“悲劇”を味わった愛車の全貌
もともと四駆には興味がなかったものの、友人に誘われて『ランドローバー・ディスカバリー』（初代）を見に行ったという植草。ところが、実物を見るなりその魅力に一目惚れし、好みのエンジ色のモデルを即決で購入したという。
あまりに衝撃的なその行動と、その後に迎えた悲劇的な結末に、おぎやはぎの2人も思わず「なんてことするの〜！」「やだなぁ〜新車で！最悪」と絶叫。新車購入からわずか7日で起きた、前代未聞の“事件”の全貌を語る。