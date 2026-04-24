正確なショットを生む再現性の高い上半身のセットアップとは！？

再現性を可能にする上半身のセットアップとは

また、アドレスでは、左右の手に少しだけ力を入れて押し合わせ、両前腕を固めましょう。グリップが乱れなくなり、アドレスで腕とシャフトで作る角度約150度も保てるようになります。左右のヒジは、やや曲げて構えるので、両腕で作る形は三角形というより五角形に近い形になります。杉原輝雄プロは、プロとしては小柄な体格でしたが、類いまれな正確なショットで通算63勝を記録した名選手でした。杉原プロの正確なショットは、この五角形から生み出されたと言っても過言ではありません。

この状態でグリップします。このとき、左上腕の内側で左胸を圧すようにします。左わきを絞るとか、強く圧迫する必要はありません。軽く触れる程度で十分です。この状態で、左肩をやや上に持ち上げます。左の肩甲骨を少し後ろ(背骨側)に引き上げるのです。左肩を後ろに引き上げると、左手が左太ももの前付近に自然に移動し、軽いハンドファーストの構えになりますが、それで構いません。

つまり、ハンドファーストは意識して「する」ものではなく、正しいセットアップをすれば、自然に「なる」ものなのです。Sスウィングは、少しの「する」と、多くの「なる」からできています。意図して「する」のではなく、体の構造上自然に「なる」動きを利用します。だから体に無理なく、無駄な動きがなく、再現性の高いスウィングが可能なのです。

左肩を少し背骨側に引き上げる動きを加えた一連のセットアップで、左鎖骨から、左肩、左上腕が硬質ゴムのようにワンセットに固まります。このアドレスから、左上腕は胸に触れたままクラブヘッドが上がるようにします。左上腕が胸に触れたまま引き上げると、トップの位置は低くなりますが、それで構いません。Sスウィングは小さな動きで、クラブヘッドを大きく動かす効率のいいスウィングを追求したものなので、トップはコンパクトです。逆に、スウィングを大きくしようとして、左腕を胸から離してクラブを上げたりすると、それは手だけでクラブを上げることになり、ヘッドスピードも安定性も得られません。ご注意ください。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨