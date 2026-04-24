お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が、ゲストとして登場した有名ジムオーナーに失言を連発。不穏な空気で共演者たちを困惑させた。

【映像】大崎のダル絡みに憮然とするオーナー

4月22日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、第3回「イヤなこと言う王決定戦」を開催。山内のほか、シソンヌ・長谷川忍、ガクテンソク・奥田修二、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎が、お笑いの中でも最も高等テクニックである「ギリ笑えるイヤなこと」で場を盛り上げるという難題に挑み、ゲストのAKB48・小栗有以が濱家とともに挑戦をモニタリングした。

最初のステージは「トレーニング中にイヤなことを言え」がテーマ。“偽番組”に招かれたフィットネストレーナーで有名ジムオーナー兼筋肉系Youtuberの山澤礼明氏を前に、芸人たちが筋トレをしながら“イヤワード”を言い合った。

偽番組の冒頭で、MCである草薙和輝アナウンサーが山澤氏を紹介。「山澤さん、ジムの経営なんかもされてますよね」と振り、山澤が「今『FIT PLACE24』っていうジムを180店舗」「社長です」と回答すると、一同は「180店舗！えー！」「すごい！」と大騒ぎした。

そんななかで、大崎は「見たことないっすけど」と差し込むも、手応えがなかったようでさらに「都内とかですか？」と質問。「あ、もう全国に」と答える山澤氏に周囲が「全国に！」「えー！やり手」と反応をみせるなか、大崎は被せるように「1回ぐらいは見そうじゃないですか。目につきそうですけど…1回も見たことない」と腕組みし、指差ししながら首を振った。

執拗なカラみに、山澤氏も表情を曇らせ無言に。“見守り役”の濱家は大笑いするが、小栗は「わーやだ！結構ズドンですよね」とヒヤヒヤしながら様子を窺った。

（かまいガチ）