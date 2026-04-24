大学進学は「努力すれば報われる公平な競争」だと考えられている。誰もが同じ条件で受験に臨み、その結果が進路を決める…そんなイメージを持っている人も多いだろう。だが、その前提は本当に成り立っているのだろうか。進学という選択の背後には、見えにくい差が存在している可能性がある。大学進学をめぐる「見えない不平等」の実態に迫る。※本稿は、教育社会学者の寺町晋哉『なぜ「地方女子」は呪縛になるのか』（集英社新書）の一部を抜粋・編集したものです。

東京にある大学は

東北全体の約2倍

読者の皆さんが暮らす都道府県には、大学がいくつあるかご存じだろうか？図1からわかるように、日本の大学は、埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫の三大都市圏に集中している（8都府県で全国の50.7％を占める）。大学数が多ければ、それだけ収容できる学生数も多くなる。

2024年度の18歳人口（推計）に対する大学収容力（＊注1）が100％を超えているのは、東京154.9％、京都156.3％のみであり、それ以外の都道府県は100％を下回っている。そもそも、在住都道府県の大学へ「高校生全員」が進学することは不可能なのだ（＊注2）。大学進学者のみに限定して改めて収容力を算出すると、収容力が100％を超えるのは宮城・東京・神奈川・石川・愛知・滋賀・京都・大阪・福岡となる。つまり、それ以外の道県では、必ず県外進学者が発生することになる。

＊注1 大学の収容力は、2024年度の学校基本調査から「大学の所在地別の入学者数／3年前の中学校等の卒業者数」で算出している。

＊注2 中でも東北・九州地方の大半の県は、収容力が20〜30％台となっている。

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