株式市場で日経平均株価（２２５種）の上昇が際立っている。

２３日には一時、史上初めて６万円を超える場面があった。ＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄が指数に及ぼす影響が大きいため、市場全体の温度感とのズレを指摘する声も出ている。

日経平均は「株価平均」と呼ばれる算出方法を採用し、構成する２２５銘柄の株価の単純平均をベースとする。ＡＩや半導体関連銘柄など株価水準が高い「値がさ株」と呼ばれる一部銘柄の影響を受けやすい。

直近では、資金力の大きい海外投資家が、生成ＡＩの普及を支える半導体関連株を中心に買っている模様だ。資産運用会社イーストスプリング・インベストメンツのイバイロ・ディコフ氏は「日本にはＡＩ関連のサプライチェーン（供給網）に深く組み込まれた企業がある」とし、「不透明感が強い環境でも、半導体関連企業は比較的、短期の業績を見通しやすい」と話した。

日経平均が米国とイスラエルによるイラン攻撃前の水準を回復したのに対し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は、いずれも２月末につけた最高値には戻っていない。

今後は、半導体関連以外の業種に買いが広がるかどうかが焦点となる。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の大西耕平・上席投資戦略研究員は「日経平均の急上昇には過熱感もあり、今後は調整が入る可能性がある」と指摘する。