敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場、5打数無安打で打率.247

【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場したが、5打数無安打で2試合連続無安打に終わった。打率.245。チームは完封勝ちで連敗を2で止めた。

ジャイアンツのエース右腕ローガン・ウェブのコーナーを突く投球に苦戦した。初回先頭は一ゴロに打ち取られ、3回1死は空振り三振。4回2死一、二塁のチャンスではボール球のチェンジアップを3球振って空振り三振を喫した。

7回無死一塁もボール球のシンカーを追いかけて二ゴロ併殺打に倒れた。9回2死二、三塁はABSチャレンジシステムでボール判定に覆したが、中飛に打ち取られた。投打同時出場した前夜は4打数無安打。昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁が53試合でストップしたばかりだった。

先発のグラスノーは8回9奪三振1安打無失点の好投を見せ、今季3勝目を挙げた。打線は2回にラッシングの中前適時打で先制。4回には敵失を絡めて2点を奪い、試合の主導権を握った。24日（同25日）から本拠地へ戻り、カブス3連戦に臨む。（Full-Count編集部）