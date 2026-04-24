ダイヤモンドバックス戦で好守を披露したホワイトソックスの村上宗隆【写真：ロイター】

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ダイヤモンドバックス戦

　米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。4回の守備でダイビングキャッチを披露した。ゴロを掴み、アウトを奪取。これには敵地の放送席からも称賛が送られた。

　4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが一二塁間へ強烈な打球を放った。これに一塁手・村上がダイビングキャッチの好反応。ベースカバーに入った投手マーティンへの送球はやや逸れたが、見事にアウトを奪った。

　試合を中継したダイヤモンドバックス向け放送局「DバックスTV」では、実況のスティーブン・ベルティオーム氏が「ムラカミの素晴らしいプレー！　このシリーズで、彼はあらゆるプレーをやってのけた。なんてプレーだ」と絶賛した。

　メジャー移籍前、村上の守備は決して高く評価されていなかった。ベルティオーム氏は「この冬の彼に対する批判は、一塁でも三塁でも守備面のグラブ捌きに対するものでしたが、このシリーズでは一塁で驚異的な守備を見せています」と前評判との違いを指摘。解説のボブ・ブレンリー氏も「昨晩（ホワイトソックス監督の）ウィル・ベナブルと話した際にも触れていたが、彼はムラカミの守備力向上に驚いていない。なぜなら彼は非常に努力しているからね」と語った。

　米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席でも、解説のスティーブ・ストーン氏が村上の懸命な守備練習を絶賛していた。村上は前日まで5試合連続ホームランを放ち、早くもシーズン10号に到達。この日は3回に右前打を放っているが、守備でも貢献した。

（THE ANSWER編集部）