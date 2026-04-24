今日24日は、北海道では所々でにわか雨やにわか雪があるでしょう。本州の日本海側ではおおむね晴れる見込みです。山火事が発生している岩手県など東北では広く空気が乾燥します。火の取り扱いにご注意ください。太平洋側は雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

日本海側を中心に晴れる 太平洋側は雨の所も

今日24日は、北海道では晴れ間が出ますが、上空の寒気の影響で夕方まで所々でにわか雨があるでしょう。山沿いでは雪の降る所もありそうです。東北から北陸、中国地方、九州北部ではおおむね晴れる見込みです。山火事が発生している岩手県など東北では広く空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いにご注意ください。





太平洋側は前線や低気圧の影響で雲が広がりやすいでしょう。関東から近畿は朝まで所々で雨が降りそうです。日中は次第に天気が回復し、晴れ間の出る所が多いでしょう。四国や九州南部、沖縄は雲が多く、所々で雨が降りそうです。

最高気温 北日本は前日より低下 東日本や西日本は前日より高い

最高気温は、北海道や東北で昨日23日より低い所が多いでしょう。札幌は10℃と平年を下回り、日中も空気がヒンヤリしそうです。暖かくしてお過ごしください。仙台は18℃と昨日23日より3℃低いでしょう。



関東から九州では昨日23日より高く、ヒンヤリした状態は解消しそうです。東京都心や大阪、福岡で21℃、名古屋や広島で22℃まで上がり、日中は寒さはないでしょう。